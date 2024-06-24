手搖店打工！做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生昨日剛到手搖飲店打工，除了又忙又累，店裡還沒裝冷氣；更離譜的是，若未做滿3個月，還要繳教學費，這讓首次工作的她不知如何是好，崩潰直呼「想趕快結束這個工作！」

女網友昨在Dcard提到，最近剛找到飲料店的工作，結果才打工第一天就後悔了，「這種天氣卻沒冷氣，而且完全沒辦法停下來休息，一整天搞得又忙又累，想離職但店長卻說排好班了不行，這我能理解，但就怕排好的班別結束後，他也不讓我離職。」

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不僅如此，當初入職時，店長還給她簽了一份切結書，上面就提到「離職要在前一個月提出，且任職未滿3個月要繳教學費。」這讓她超無助，不禁淚嘆「我真的受不了這個工作了，第一天就差點被熱死在店裡，很想趕快結束，但不知道怎麼辦？」

▲女大生第一次打工就踩雷。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「教學費？這哪門子規定，就是欠舉報嘛」、「跟店長說繳學費這件事你要先問一下勞工局」、「飲料店還教學費？快笑死，直接書面提離職走人，他敢告你嗎？」「唬爛的，不用怕」、「勞基法看一下，最好存證罰錢」、「我大一也是這樣笨啦，他們都欺負年輕人，我可以到勞動局幫你處理，在我公司附近而已」。

另外，還有內行熱心表示，「1.未滿3個月，不需要預告離職；滿3年，才需要預告離職1個月，所以老闆說你要預告離職一個月單純騙你不懂。2.聘人、教人本就屬於老闆的隱藏成本，你根本不需要負擔，勞基法有特別明定的才需要賠償（像是那種很明顯是因為你的疏失而損害的東西），所以繳學費不合理。3.根據第一點，老闆就算排班，你還是可以直接離職，就是比較靠北的行為，但完全站得住腳。」