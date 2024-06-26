陸民眾赴韓幫廚月入5.36萬　底層工收入報酬高成最大誘因

▲韓國京畿道華城市鋰電池廠大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

韓國京畿道鋰電池工廠24日一場大火致23人遇難，其中，多數為陸籍打工族，引起大陸社會各界關注。據了解，該電池廠的大陸員工多透過仲介赴韓打工，高報酬的環境對不少大陸民眾充滿吸引力。一名在韓工作多年的陸籍人士于強表示，「韓國底層勞務基本都是外國人在做，雖然薪資報酬高，但是很辛苦。」

▲大陸有不少民眾前往韓國打工。（示意圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，據韓國最大的華人社區平台「奮鬥在韓國」網站（奮韓網）介紹，韓國的就業市場競爭激烈，對外籍勞工的需求主要集中在勞動密集型和服務型行業。

于強在韓國念完書後便留下來工作，一路下來已經待了近15年，他表示，在他認識的朋友裡，「有學歷的入職公司做文職，而學歷不高的——男生去建築工地做體力活兒，女生就去飯店傳菜。」

根據大陸部分勞力仲介機構網站顯示，赴韓工作基本都是免稅店銷售、餐廳服務員、工廠普工及廚師等職缺。一名仲介機構員工透露，韓國這主要招的是服務、後廚類的工作，「前往濟州島做幫廚，每天工作時長在10至12小時，包吃包住，月收入12000元人民幣（約5.36萬元新台幣）左右。」

▲韓國仁川機場入境通道。（圖／CFP）

「奮韓網」資訊顯示，韓國就業市場競爭激烈，由於近年經濟增速放緩、勞動力市場飽和，就業環境更加嚴峻不過，製造業、服務業和IT等產業仍有勞動力需求。數據顯示，在韓陸籍務工人員主要來自山東和東北三省，年齡多為20至40歲，大部分從事製造業、服務業、建築業等勞力密集行業，少部分具有技術或語言優勢的人從事IT或技術類工作。

于強表示，在韓國，底層勞務的競爭壓力很小，韓國人基本不會去做，工廠的底層職工大多是外國人，一個韓國管理層人員的下屬都是外國人，「高級勞務人員中，儘管有一部分中國人，但是工作也非常辛苦，而且韓國特有的加班制度也非常考驗抗壓能力。」

「奮韓網」統計，一般而言，陸籍勞工的薪資與韓國本地同類工作的最低工資標準相當，2024年韓國的最低工資為每小時9860韓元（約合人民幣230元），高技能或特殊工種的薪資可能高於普通工種，具體根據工作種類和雇主情況而定，但相較韓國正式工，外勞普遍偏低。

至於在員工福利上，韓國的八大保險，即國民健康保險、回國期滿保險（退職金）、回國費用保險、工資支付保險、意外傷害保險、產災保險（相當於工傷保險）、國民年金（養老金，自願）、雇傭保險（失業保險、自願），雇主都會協助參保，只是報銷比例有所不同。

此外，由於赴韓個人簽證不好辦理，多數大陸民眾都會尋求仲介幫忙，然而，仲介費並不便宜。據了解，兩間仲介機構分別開出4萬元（人民幣，下同）、3.3萬元的價格。其中，4萬元的報價涵蓋簽證、入境體檢、免費語言培訓（期間食宿自負）；3.3萬元的費用則包括3000元的審核費、3萬元的辦理費，也包含三個月的語言培訓。