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大陸 大陸焦點 特派現場

人手不足！陸特斯拉召回部分辭退員工　連HR都要上陣賣車

▲Tesla、特斯拉、上海廠、GigaFactory。（圖／CFP）

▲特斯拉中國區在經歷裁員後，傳出啟動召回計劃。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉CEO馬斯克兩個月前全球啟動裁員行動，大陸銷售服務部門成為這次行動的「重災區」，不過，「特斯拉中國區」近日卻開始召回被裁掉的員工，希望召回人數超100人。據悉，計劃召回的員工原本歸屬於充電、銷售、售後和交付等不同部門，如果同意被召回，員工需要退還「N+3」優離部分的「3」，且年資需重新計算。

▲特斯拉上海超級工廠,員工。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，一位曾給特斯拉投過簡歷的女士透露，她近期曾接到特斯拉HR（人事）的電話，對方稱，雖然她此前投遞的職位特斯拉中國沒有招聘計劃，但最近購車優惠很多，可以考慮購買特斯拉汽車，並邀請她去試駕。

對於「特斯拉中國」的「復聘」計劃，部分「前員工」的態度顯示「興趣缺缺」，甚至有在裁員行動中被辭退的員工在個人社群平台上表示，大家紛紛轉而投入蔚來樂道等大陸電動車品牌，開啓新職涯。

根據市場傳聞，特斯拉中國在上一波大規模「辭退員工」計劃中，主要以充電、銷售和市場團隊的裁員比例較高，甚至有達到40%至50%的員工離職。對於被裁員工，特斯拉的賠償標準是「N+3」，在談好賠償條件的當天就可辦理手續離開辦公室，直至5月底，特斯拉中國陸續發放裁員賠償。

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