　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女同事提離職「後悔了」　他也盼撤單！上班族吵翻：不接受

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

員工提離職又回鍋，會給機會嗎？有網友求助，有同事上星期提離職，公司已經有面試找到新人，結果待離職同事卻後悔、想撤銷離職單，「我們當然希望她不要離職，畢竟培訓新員工真的很麻煩」，可不知道怎麼跟老闆交代，「是你們，會給機會嗎？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossipin板問卦，「員工提離職後悔，你會給機會嗎？」文中表示，「公司有人上星期提離職啦，昨天才面試找到人，結果，剛剛來說她後悔了，能不能撤銷離職單？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁嘆了一口氣，「唉！我們當然希望她不要離職，畢竟培訓新員工真的很麻煩，也不知道新員工能不能撐下去。」但想到同事上星期才提離職，今天就來說後悔，「這樣我們怎麼跟老闆交代？是你們，會給機會嗎？」

貼文引發討論，不少人直搖頭，「不會，今天不提明天也會提 = =！」「跟他說，如果新員工離職你再來」、「認真回不行，短期再跑的機會很高」、「教人難、人品更難，絕不接受」、「會提一次就會有第二次」、「看她反悔的理由吧！不要下禮拜又提離職。」

也有網友直呼，「讓老闆決定啊」、「訓練一位替代他很花時間跟錢的話就同意，能幫公司省錢才是真的，其他都假的」、「問老闆啊！又不是你決定」、「以前覺得走了就別再回來，現在會覺得，整體如果是對公司、對團隊有利益幫助的，那就回來吧！」

ET快訊
竹科大廠疏散1100人　B3休旅車自燃狂竄煙　
快訊／台積電高雄第三座2奈米廠　環評過關
快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上
穩交女友2年父急催婚！獨子警墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面
新冠流行再起　台大醫院恢復疫情時作法
超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃
快訊／14縣市大雨特報　下到入夜
三重麵店噴火瞬間曝　9車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

國造新款輪型戰車「時速100」　砸2.9億研製D3樣車

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

「借調」期滿！　吳岱豪、藍少甫回歸台鋼獵鷹

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

生活熱門新聞

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝

全台「最熱城市」出爐！網驚：屏東居然沒奪冠

健保署宣布：14項藥品8/1起取消給付

台灣最熱城市曝光！平均每年186天超過30度

好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因！

去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

霸佔星巴克6人座！2女學生：這區都我們的

飼主懸賞30萬！他生日前1天遇到野生Mika

快訊／新冠併發症上周暴增817例「上升3成」另增40死

清晨開車遇2事超毛　心想慘了「活菩薩」現身

更多熱門

相關新聞

請教前輩問題！「第一反應」讓她錯愕

請教前輩問題！「第一反應」讓她錯愕

別人提問後，第一反應是什麼？會不會脫口「蛤」？近日有網友發文表示，她目前還在摸索業務的階段，所以有時會問資深同事問題，然而對方卻總是一臉不悅的反問「蛤？」讓她覺得不太舒服。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

手搖店做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

手搖店做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

類國營待2年「被女友放生」　男曝待遇：以為讓人羨慕

類國營待2年「被女友放生」　男曝待遇：以為讓人羨慕

辦公室一半都中鏢！他躺4天燒到幻覺：這波蠻強的

辦公室一半都中鏢！他躺4天燒到幻覺：這波蠻強的

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

關鍵字：

離職工作員工公司同事老闆PTT

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面