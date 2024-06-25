女同事提離職「後悔了」　他也盼撤單！上班族吵翻：不接受

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

員工提離職又回鍋，會給機會嗎？有網友求助，有同事上星期提離職，公司已經有面試找到新人，結果待離職同事卻後悔、想撤銷離職單，「我們當然希望她不要離職，畢竟培訓新員工真的很麻煩」，可不知道怎麼跟老闆交代，「是你們，會給機會嗎？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossipin板問卦，「員工提離職後悔，你會給機會嗎？」文中表示，「公司有人上星期提離職啦，昨天才面試找到人，結果，剛剛來說她後悔了，能不能撤銷離職單？」

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原PO不禁嘆了一口氣，「唉！我們當然希望她不要離職，畢竟培訓新員工真的很麻煩，也不知道新員工能不能撐下去。」但想到同事上星期才提離職，今天就來說後悔，「這樣我們怎麼跟老闆交代？是你們，會給機會嗎？」

貼文引發討論，不少人直搖頭，「不會，今天不提明天也會提 = =！」「跟他說，如果新員工離職你再來」、「認真回不行，短期再跑的機會很高」、「教人難、人品更難，絕不接受」、「會提一次就會有第二次」、「看她反悔的理由吧！不要下禮拜又提離職。」

也有網友直呼，「讓老闆決定啊」、「訓練一位替代他很花時間跟錢的話就同意，能幫公司省錢才是真的，其他都假的」、「問老闆啊！又不是你決定」、「以前覺得走了就別再回來，現在會覺得，整體如果是對公司、對團隊有利益幫助的，那就回來吧！」