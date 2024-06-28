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生活只剩下工作「很可悲？」　網點出關鍵：迫不及待想上班

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲生活只剩下工作會很可悲嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果生活中只剩下工作，會很可悲嗎？近日有網友發文表示，他只有工作的時候才不會那麼焦慮，若靜下來，反而不知能做什麼，像他這樣會很可悲嗎？貼文曝光後，引發討論，其中不少人點出關鍵，就是要看自己快不快樂。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「生活只剩下工作很可悲嗎」為標題發文，提到他近來發現，自己常會用工作來讓自己不焦慮，因為他只有在工作的時候，才不會想太多。不過他也坦言，自己一旦靜下來，就會不知道要做什麼，覺得不把時間拿去賺錢有點浪費，這樣會很可悲嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「假日不休息拿去賺錢我才覺得浪費，平日辛苦工作就是為了假日享受人生」、「工作不可悲，可悲的是一個禮拜有五天被逼著做不喜歡的事，根本奴隸」、「可悲的是台灣特休太少」、「看每個月的薪水入帳跟存款簿就不會這麼想了」、「至少工作還可以換錢，不滿就改變囉」。

其中還有網友認為，這要看自己工作時到底快不快樂，「要看你有沒有樂在工作啊」、「如果那份工作是你喜歡的就很好啊，我蠻愛投入的感覺，前提是我愛那份工作」、「其實有的人挺工作狂的，好像沒工作反而失去了自己」、「我很喜歡我的工作，比讀書、待在家愉快，每天都迫不及待想去上班」、「如果工作還不錯的話也可以接受」、「看你喜不喜歡自己的工作吧？如果喜歡就是在做自己喜歡的事，不可悲啊」。

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