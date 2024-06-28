男友脫褲「嚇到她不敢壞壞」　浴室爆哭！妹子想分手：這髒東西

▲男友生殖器臭到原PO想分手。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不敢跟男友做愛想分手怎麼辦？」一名妹子透露，日前去男友家準備壞壞時，才脫褲子就聞到可怕臭味，「很像腳指甲垢+腳汗+尿味的結合體」，原來男友是包莖，於是小倆口到浴室清洗，還洗出一堆噁垢，男友也痛到流淚。對此，原PO產生巨大陰影，不敢想像「這髒東西」進身體裡，更萌生分手的念頭。

一名女網友在Dcard表示，目前交往剛滿3個月，男友雖然不帥，但個性溫柔且很照顧人，完全是原PO的菜，平時都在學校約會，直到最近去他家，兩人都心知肚明會有進一步連結，殊不知興奮脫褲的時候，忽然有一股臭味飄出來，原PO形容「很像腳指甲垢+腳汗+尿味的結合體！」

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原PO嗅了好一會兒，發現這難以言喻的臭味，竟來自男友的私密處，於是要求對方去沖洗一番，但男友卻露出難色的表情，並坦承從小包莖，還小的時候，爸媽曾嘗試把包皮推開清洗，結果痛到直接哭出來，因此對洗生殖器有陰影，同時強調，見面之前他有特地洗過，沒想到還是臭味狂飄。

聞言，原PO特地爬文洗包莖的方法，結果越洗越崩潰，「乾～超多垢超噁心！剛吃的晚餐都要吐出來了...看他痛到眼角泛淚我也很不忍心，但真的...無法接受啊！」原PO更直言，無法想像「這髒東西」放進她身體與嘴巴，「即使有戴套也一樣！」

最後，原PO也無奈直呼，一想到今天洗完過沒多久又會有垢，「我就無法繼續跟他親熱，也會下意識地排斥跟他身體接觸。」對此，原PO求問大家看法，「因為男友是包莖而想分手，這樣會很混蛋嗎？」

底下網友熱議，「請去割包皮！現在用包皮槍已經不太會痛了，他不割你就有理由可以分手了，支持妳」、「前任就是包莖，勸說了好幾次，還說要找父母討論（都已經30幾歲了），最後終於承認他就是不敢去手術，說等結婚後再去，傻眼到不行，直接認賠殺出提分手」、「這麼髒...就算戴套，你也有很大機率會感染發炎」、「絕對要讓他改善，陰道炎尿道炎那些不是開玩笑的」、「個人衛生是責任」。