脫褲激戰聞男友GG飄「腳垢＋尿味」！妹子低頭看崩潰：噁到想吐

▲原PO聞到男友下體有異味。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟男友剛交往滿3個月，還在享受熱戀期，正當兩人脫下褲子準備開戰，她聞到一股臭味，像是「腳指甲垢+腳汗+尿味」的結合體，於是請男友去洗澡，男友坦承自己有包莖，小時候曾嘗試推開包皮清潔，但實在太痛了便放棄，她還耐心地幫男友清洗，「超多垢超噁心」，崩潰到想分手。

女網友在Dcard發文，「不敢跟男友做愛想分手怎麼辦」，男友溫柔又會照顧人，交往3個月一切都很美好，但卻遇到了一個無法忽視的問題，當兩人脫下褲子要壞壞時，她突然聞到一股難以忍受的臭味，像是腳指甲垢、腳汗和尿味的混合體，「臭味來源是他的」。

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原PO建議男友先去洗澡，男友面有難色，坦承從小就有包莖的問題，小時候父母曾嘗試清潔，但他痛到爆哭，對洗GG產生陰影。原PO聽完後超震驚，「對洗GG產生陰影，那不就代表平常都沒洗乾淨？太髒了吧！」

為了不讓男友覺得她是一個世俗的女生，帶著男友去廁所清洗，還不斷查詢如何清潔包莖，「超多垢超噁心！剛吃的晚餐都要吐出來了」。

▲網友建議男生去割包皮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



看到男友眼角泛淚，她也很心疼，但一想到衛生問題就無法接受，即使戴套也不願意做，「一想到今天洗完過沒多久又會有垢，我就無法繼續跟他親熱，也會下意識地排斥跟他身體接觸，因為男友是包莖而想分手，這樣會很混蛋嗎？」

貼文曝光，網友強烈建議男生去割包皮，「現在用包皮槍已經不太會痛了，他不割妳就有理由可以分手了，支持妳」、「前任就是包莖，勸說了好幾次，從半開玩笑到正經認真討論，到最後我已經說明了我接受不了，再這樣下去我會選擇分手」、「妳男友那情況是真的很恐怖，建議請他去看醫生吧，讓醫生幫他處理順便幫他科普，評估一下需不需要割掉，有需要還是割掉比較好」、「就算戴套妳也有很大機率會感染發炎」。