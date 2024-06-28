明明刪光！男友偷看筆電「性愛片全跑出來」　她崩潰：瞬間社死

▲原PO明明刪光自拍片，殊不知Google幫備份慘了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「感情剩死路一條了嗎？」一名妹子哀號，她明明刪光前任的性愛片，結果現任男友仍在筆電發現交纏畫面，還稱無法忘記這些影像，且感到十分痛苦，讓原PO錯愕又傻眼，而罪魁禍首竟是自動備份惹的禍，「我忘記Google那邊會直接幫我備份。」文章引發網友搖頭，「真的只能看時間能不能消化！」

一名網友在Dcard表示，某天返家時，發現筆電被動過，男友坦承確實有偷看，甚至提到「打開Google雲端相簿」的字眼，當她以為事情沒那麼嚴重時，結果男友又補了一句「我看到妳跟前任的性愛影片沒刪掉。」

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一番話讓原PO尷尬又崩潰，「瞬間社死！」原PO隨即解釋，與前任分手時有刪掉手機相簿照片，但百密一疏，「我忘記Google那邊會直接幫我備份。」

儘管男友願意相信原PO，但他坦言，忘不了原PO與前任肉體交纏的畫面，甚至強調「很痛苦！」

對此，原PO不知所措求問，「怎辦，我跟他感情剩死路一條了嗎？還是有人有類似經驗的，救命。」

底下網友熱議，「我有看到過，而且玩得比我還兇，我已經分了（但還被戴綠帽），最好的方法就是給他一點你前任沒有的特別一點的蓋過去，不然大概他會痛苦很久」、「能懂男友的感受...真的很痛苦，我也是在雲端備份看到男友不乾淨的東西，現在整個身體不舒服到爆炸，每天想吐，沒食慾」、「我朋友被發現過，最後分手！妳男友多次表達介意，那段影片一輩子都會成為他心中的疙瘩，每次爭吵都會被拿出來重提，看妳能不能接受，我朋友沒辦法，只好說掰掰了」、「是在痛苦三小啊？誰沒有過去？這樣就受不了趕快分一分吧」。

事後，原PO曝後續，男友確實提出分手的要求，「雙方都冷靜後，他說他應該永遠都忘不掉了，但他真的很愛我，他願意為這段感情努力看看。」