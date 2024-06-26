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男友送畢業花束！妹子一看羞爆「插11支套套」　大票狂搖頭

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子畢業想收到花束，便跟大9歲的男友許願，當天對方真的送上一束花，只是仔細一看超傻眼，因為上面插滿保險套，「我臉超紅，同學還笑我，在旁邊給我起鬨」，不禁羞喊，「到底誰的畢業花束是保險套啦？」貼文一出，就有人看傻搖頭，「居然沒有覺得他白目」、「嗯你怎麼會跟這種人交往呢？」

「快被我男友打敗。」這位妹子在論壇Zuvio發文「收到一束不是花的畢業禮物…」提到她跟男友差9歲，總覺得對方腦迴路跟別人不一樣，「跟他說的事情他都會有不太一樣的見解，真的是好氣又好笑。」

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最近她跟男友許願，畢業當天想收到一束花，本希望對方買有娃娃的花束，滿足她的虛榮心，「結果他竟然給我一束…上面有很多保險套的花束，看到我都傻眼。」她表示，男友很有心挑了她喜歡的玫瑰跟向日葵，「但一眼看到都是保險套啊…根本沒人注意到花！」

妹子文中還附上花束照，有保險套被貼在11支籤子上，都插在花束裡面。收到花時，她忍不住臉紅，還被同學起鬨「會不會太性福！」「羨慕！這比真花實用一百倍」，令她不禁羞喊，「Excuse me！有人在意我的感受嗎？我真的是很想挖洞鑽進去…到底誰的畢業花束是保險套啦！氣鼠（氣死）。」

貼文一出，就有人看傻，「額…你居然沒有覺得他白目，是真愛」、「笑死！是我應該會尷尬到腳趾摳地」、「根本自肥花。」其中，有網友則直搖頭，覺得男方很不尊重人，「不是因為比你大九歲才這樣，而是他大腦沒用只用小頭思考，只能說，嗯你怎麼會跟這種人交往呢？」

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