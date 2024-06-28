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淡江大學主任赴陸喊「祖國」　教育部認定疏失：恐扣減獎補助款

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部認定張雍昇說出「祖國」違反交流原則，將列為扣減學校相關獎補助款或招生名額參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

淡江大學企管系主任張雍昇前往中國交流，卻說出「能到祖國交換」，對學習很有幫助。內容曝光後引發爭議，教育部今（28日）指出，初步認定此舉顯已涉違反「對等尊嚴」交流原則及有損我方尊嚴情事，教育部將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額參考依據。

張雍昇日前與淡江學生前往中國交流，但接受媒體訪問時，說出「能到祖國交換，對學習很有幫助」。內容曝光後引發網友批評，網友大酸乾脆不要回來了。

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教育部強調，兩岸教育交流應以「對等尊嚴」原則，進行「健康有序」教育交流，以及各項教育交流活動均不得違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）」及國內相關法規。教育部也呼籲各級學校，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的。

教育部提醒，學校教師參加教育交流或文化之旅等赴陸教育活動，應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場，確保兩岸健康有序教育交流。學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動責任，相關活動內容倘涉違反兩岸條例或相關規定，應主動撤除。

教育部表示，已經多次透過函文與相關會議，提醒各級學校遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，不應有政治目的及政治性內容。這次淡江大學事件明顯涉及違反「對等尊嚴」交流原則及有損我方尊嚴情事，教育部將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額參考依據。

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