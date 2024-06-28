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寵物店老闆被逼上絕路　蔣萬安出手：請相關局處研究更妥適做法

▲▼台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右） 。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會 。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內湖一間寵物店老闆因爲與2樓鄰居有糾紛，遲遲無法營業的狀況下，不堪經濟壓力而走上絕路。對此，台北市長蔣萬安28日受訪時說，發生這樣的憾事非常難過，這部分就是避免未來在設置上跟左鄰右舍有衝突，「當然我想接下來我會請相關局處來研究相關的規定，是否有更妥適的做法」。

蔣萬安說，發生這樣的憾事非常難過，寵物店其實是一個愛的事業，但有時候因爲氣味或者是聲音造成周邊住戶受到影響，所以在2019年以前是不允許在住宅區設置，但2019年修法以後就放寬，也同意設在住宅區，但必須要得到左右兩戶及正上方住戶的同意。

蔣萬安說，這部分就是避免未來在設置上跟左鄰右舍有衝突，「當然我想接下來我會請相關局處來研究相關的規定，是否有更妥適的做法」。對此，北市都發局回應，有關土管自治條例相關規定部分，因涉及動保政策，將邀集動保處等相關單位討論。

都發局說明，台北市住三原先無法設置寵物美容或寄養，歷經與動保處、寵物公會、動保協會、環境品質文教基金會等就產業需求及對於住宅區影響性進行討論，考量對環境的外部影響（如噪音、衛生、氣味等）可透過相關防治措施隔絕，且2015年時台北市寵物商業同業公會亦提出相關自律公約，因此才研議修法於2019年放寬住三一樓及地下一樓可以附條件允許寵物美容或寄養使用。

至於其所附條件，都發局說，修法當時考量寵物美容或寄養營業地點有動物活體，其引發的外部性與獸醫診療機構相似，所以參考住三做獸醫診療機構的標準，而有毗鄰兩側及直上樓層區分所有建物為住宅使用者，應取得該等建物所有權人之書面同意之規定。

據指出，該寵物店老闆熱愛毛孩，因此租下北市內湖區一處店址開設寵物店。但依據法規，在住宅區開設寵物店需整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書。

當時老闆沒多想便一口答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，導致營業登記遲遲下不來，1樓寵物店面長時間閒置，幾乎成了廢墟。

鄰近住戶當時透露，老闆花了4、500萬裝潢整理寵物店，卻因2樓住戶失聯，導致無法營業，但每月仍要支出租金、養家、薪資等開銷，老闆壓力相當巨大，加上長期的慢性疾病、失眠問題，最終選擇離開。

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