獨／2樓屋主證實是「各別施工」！找寵物店一起發誓：你們敢嗎？

▲內湖寵物店老闆因遲遲無法營業，走上絕路。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃資真／台北報導

北市內湖區一名寵物店老闆黨男(47歲)因2樓鄰居未同意開店，以至於無法營業登記，在26日走上絕路，面對家屬一連串控訴，2樓屋主證實與1樓各別施作不同工程，但1樓施工與他無關，更轟「我敢發誓，你們敢嗎？」

黨男女兒控訴，因唯獨2樓住戶拒絕簽同意書，經過協商後約定以幫忙「修補2樓陽台破洞」為條件換取，未料支付10萬元就神隱，甚至反悔拒簽；2樓住戶反駁強調，從來沒有「協商」這個動作，且雙方作的工程內容不同，寵物店的工程從頭到尾跟他沒有任何關係。

2樓屋主澄清，去年10/8得知1樓要開設寵物店，就有傳簡訊拒絕，從那之後沒有再與對方聯繫，直到今年4/8，1樓因漏水問題正在施工，當時店家找里長、防水師傅來抓漏，那次是第1次見面，但也沒有講到任何協商事情，後續也沒有接觸。

屋主又說，他們家確實有因為漏水問題作防水工程，是花11.5萬請蜘蛛人從5樓吊掛，對側牆、後陽台有裂的地方作填補；但1樓工程是針對浴室天花板作填補，2個工程不同，他也不會無故讓外人進自己家中施工，重點是1樓作的任何工程，與他無關，他從沒答應、協商、討論過，全都是1樓決定要做的，更喊話1樓「你敢不敢發誓？我敢發誓，因為我沒做！」不應如此毀壞他的名聲、人格。

而當初協助2樓外牆工程的施工方因協助澄清，也遭到網路瘋狂攻擊謾罵，屋主氣憤表示，若網路攻擊已影響到他們人身安全，會考慮進一步蒐證提告。

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