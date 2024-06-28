幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」　寵物店女兒證實了

▲內湖區一家寵物店因2樓鄰居拒簽同意書，遲遲無法取得營業登記。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

北市內湖區一名寵物店老闆黨男(47歲)因2樓鄰居未同意，導致無法進行營業登記，最終在經濟壓力下於26日走上絕路。家屬控訴，先前雙方明明口頭說好，以協助修繕陽台為條件，交換簽署同意書，但黨男支付了約10萬後，2樓住戶卻反悔神隱；對此說法，2樓住戶強力反駁，強調自家修繕工程全都是自己出資，與寵物店無涉，連幫忙施作工程的施工方都出面替2樓住戶澄清。有網友猜測，2樓住戶實際上可能做了「2個工程」，才會造成雙方認知落差；而這一說法，也得到黨男女兒證實。

黨男女兒控訴，當初爸爸一租下該址後就立刻拜訪鄰居，並說明來意希望能徵得同意，所有鄰居都立刻簽下同意書，唯獨2樓住戶拒絕，雙方經協商一陣後，口頭約定以幫忙「修補2樓陽台破洞」為條件，換取2樓住戶簽署同意書，未料爸爸支付了約10萬元後，2樓住戶就神隱，甚至還反悔拒簽。

但對於這一說法，2樓住戶強力否認，強調從未以簽署同意書為條件要求1樓幫忙修繕，2樓後面防火巷的牆壁補強工程、以及修繕工程都是自行出資請蜘蛛人吊掛進行，與1樓寵物店完全無關，反控寵物店在沒取得全體住戶同意前就投入500萬裝潢，之後以此為由強硬要求她簽下同意書，根本就是先斬後奏，強逼她就範。2樓住戶抨擊，黨男行為明顯屬個人疏失，如今卻怪罪住戶，還在媒體上帶風向，強調「對於發生這樣的事情感到很遺憾、很難過，但未來還是不會簽同意書。」

▲2樓住戶對於黨男離世感到遺憾、難過，但強調「未來還是不會簽」。

而當初協助2樓外牆工程的施工方也出面替2樓住戶澄清，表示是2樓屋主透過朋友主動聯繫上他們洽詢，並施作工程，費用也是由2樓屋主支付，與1樓完全沒有關係，並建議2樓屋主提告。

由於雙方各說各話，全案成了羅生門。有網友指出，當時寵物店協助幫忙的是「2樓陽台修補工程」，但2樓住戶找來施工團隊卻是施作「防火巷牆壁補強」，2個根本是不同工程，因此才會造成雙方認知上有巨大落差。

《ETtoday新聞雲》致電黨男女兒詢問，證實網友推測，表示爸爸當初支付的10萬元，是用於修補2樓陽台破洞以及柱子補強，但2樓找來施工團隊卻是施作外牆防水工程，完全與陽台無關。

黨男女兒表示，爸爸走了以後，2樓的住戶沒有前來慰問協商，也沒有任何表示，全家因為這件事情身心俱疲，目前身體都出狀況，目前先以休養為主，未來將繼承父願，再主動與2樓住戶聯絡協商。但由於2樓住戶已經強調「未來還是拒簽」，對於是否有任何具體協商方案？黨男女兒則表示目前還沒有頭緒，會跟媽媽討論後再做決定。