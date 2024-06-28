10萬修繕費誰出各說各話　寵物店女兒繼承父願、2樓仍拒簽同意書

記者黃翊婷／綜合報導

北市內湖寵物店黨姓老闆輕生事件引發社會大眾關注，究竟老闆是否曾幫2樓鄰居墊付修理陽台的費用，換取簽署同意書，目前雙方各說各話，事件陷入羅生門。黨男的女兒表明，未來會繼承父親遺志，繼續經營寵物店；2樓屋主則表示，很遺憾也很難過發生這樣的事情，但她還是不會簽同意書。

▲黨男花費4、500萬元裝潢店面。（圖／記者黃彥傑攝，下同。）

回顧事件經過，由於台北市法規規定，寵物店必須獲得左右兩側及2樓鄰居的同意才能開設，黨男雖然已經取得左右鄰居同意，但遭到2樓屋主反對。黨男女兒（17歲）聲稱，2樓屋主曾提出幫忙修繕陽台的條件，換取簽署同意書，父親花費10萬元進行修繕，接著投入4、500萬元裝潢店面，沒想到修繕完成之後，2樓屋主卻反悔失聯。

▲黨男女兒表明會繼承父親遺志。

寵物店遲遲無法正式營業，黨男疑似不堪經濟壓力，最終在26日於店內選擇走上絕路。女兒表示，店內有救援回來的5隻狗、9隻貓，每個月開銷至少10萬元，因為無法取得營業登記，只能做寵物用品買賣，不能做寵物美容跟住宿，如今父親離開了，她決定先店休1個月，等處理好父親的後事再振作起來，她會繼承父親的遺志繼續經營寵物店，也希望能與2樓屋主溝通，嘗試解決問題。

▲民眾前往寵物店送花致意。

對於寵物店黨男女兒的說法，2樓屋主反駁，修繕是她自己出錢請業者來做的，花了11.5萬元，跟1樓完全無關，沒想到寵物店的人告訴鄰居、網友，說是他們幫忙出錢，交換條件是她要幫忙簽同意書，但從來都沒有這種事情，「完全是騙的」，事發之後就連施工業者也看不下去，在網路上留言幫忙澄清，卻反遭找麻煩。

而關於同意書問題，屋主聲稱，由於家人有過敏體質，擔心會受到寵物店影響，去年10月她透過簡訊表明不簽，同年11月6日突然收到一封簡訊，說已經依照要求做了一些修繕，當下覺得很奇怪，然後今年5月事情就爆發了，她知道之後覺得很惱火，卻不曉得該怎麼處理比較好。根據《三立新聞網》報導，屋主對於發生這樣的憾事也感到很難過，但未來她還是不會簽同意書。

關於2樓修繕費究竟是誰出的，以及簽署同意書問題，目前雙方各說各話。當地里長謝佳惠表示，當初她曾嘗試幫忙協調，無奈2樓屋主堅決不同意，她覺得目前的法規可能需要改變，開寵物店應該不需要徵得所有鄰居同意，對於的黨男的事情，她也感到相當遺憾。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。