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社會 社會焦點 保障人權

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黨男因2樓鄰居拒簽同意書，遲遲無法進行營業登記，最終不堪經濟壓力走上絕路。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

北市一名黨姓男子(47歲)日前租下內湖區一處1樓房屋，計畫經營寵物店，未料卻因2樓鄰居拒簽同意書遲遲無法營業登記，最終黨男不堪經濟壓力，於26日選擇走上絕路，全案曝光後引起各界譁然。原本黨男家屬計畫今(28日)召開記者會說明，但卻又臨時取消，《ETtoday新聞雲》致電，黨男女兒(17歲)表示，全家因為這件事情身心俱疲，包括媽媽在內4個人全都生病了，稍後要先去看診，不得已只好取消記者會。

據了解，台北市法規規定，業者經營寵物店需取得左右鄰居、以及上方住戶同意後才能進行營業登記並開業，黨男當初租下該址後，第一時間即拜訪鄰居並說明來意，整棟住戶都很爽快地簽下同意書，唯獨正上方的2樓鄰居拒簽。黨男女兒聲稱，2樓屋主曾口頭提出以修繕陽台為條件換取同意，爸爸得知後也立刻投入10萬元協助修繕，未料事後2樓屋主卻反悔失聯，由於爸爸裝潢寵物店已經花了500萬，還要支付每月租金5萬元，以及全家日常生活開銷，寵物店無法營業只能零售寵物用品，經濟上根本入不敷出，龐大壓力最終壓垮了爸爸。

對此，2樓屋主昨(27日)受訪時否認黨男女兒說法，聲稱因家人有過敏體質，擔心會受到影響，去年10月就明確表達拒簽，但同年11月6日突然收到一封簡訊，說已經依照要求做了一些修繕，當下覺得很奇怪，然後今年5月事情就爆發了。2樓屋主強調，從未以簽署同意書為條件要求1樓幫忙修繕，2樓後面防火巷的牆壁補強工程、以及修繕工程都是自行出資請蜘蛛人吊掛進行。

由於雙方各說各話，全案成了羅生門，原本黨男女兒計畫今(28日)召開記者會說明，但卻又臨時取消。《ETtoday新聞雲》致電詢問，電話那頭黨男女兒聲音已經沙啞，表示家人因為這件事情身心俱疲、免疫力大幅下降，包括媽媽在內，已經有4個人都生病，出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、頭痛等症狀，因此只好取消記者會，先帶媽媽出門看診。女兒也表示，事隔2天，媽媽的心情已經較為平復，有比較能接受爸爸已經離開，目前先以養好身體為主，後續將會再嘗試與2樓住戶協商。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼寵物店內部已經完成裝潢，但沒有營登，無法從事寵物美容、寵物旅館，僅能零售寵物用品。

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

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