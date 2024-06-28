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女山友登太平山三星池迷失　被太平山所勇警尋獲...感動到想哭

▲▼迷失太平山三星池的鄞姓女山友（上圖右），夜晚時被三星分局太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平等人找到時，她幾乎哭出來。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼迷失太平山三星池的鄞姓女山友（上圖右），夜晚時被三星分局太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平等人找到時，她幾乎哭出來。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鄞姓女山友22日與友人一同登太平山三星，不明原因脫隊，友人們在遍尋不著1小時後緊急求援，三星分局太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平等人，推測可能誤入了地形封閉，聲音難以由外傳入的三星池後方山溝，前往山溝處搜救，終在晚間19時15分許找到鄞女，她看到警員時，非常激動，幾乎要哭出來。

▲▼迷失太平山三星池的鄞姓女山友（上圖右），夜晚時被三星分局太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平等人找到時，她幾乎哭出來。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局表示，太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平於22日巡邏時，接獲報告指出一名女性山友失聯已逾一小時。該名女性的同行者在尋找不到她後，向分局及消防隊求助。

邱小明與陳照平立即與兩名太平山莊襄理一同前往搜救。他們在失聯地點大聲呼喊並吹哨，以標示搜救隊的位置，但並未得到失聯女性的回應。根據這個情況，他們依據豐富的救援經驗，推測該名女性可能誤入了三星池後方的山溝。該地的地形封閉，聲音難以傳入，因此她可能因此與外界失去聯繫。於是，他們立即改變搜尋方向，終於在晚間19時15分找到了這名失聯的鄞姓女性。

當她被找到時，鄞女看到警方的到來，非常激動，幾乎要哭出來。她的身體左側腰部和雙腳都有擦傷。在警方的鼓勵下，她平復了心情，恢復了力氣，並在大家的引導下返回派出所休息。消防人員檢查後確認她沒有大礙，她便與其他山友一起平安回家休息。

三星分局長林俊廷強烈建議，登山時最好有伴，如果發現自己可能迷路，應該在原地等待，避免再次誤入人跡罕至的地方。

▲▼迷失太平山三星池的鄞姓女山友（上圖右），夜晚時被三星分局太平山派出所副所長邱小明與警員陳照平等人找到時，她幾乎哭出來。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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