阿根廷向中國返還「14件非法出境文物」　有7件青春秋晚期銅甬鐘

▲中國駐阿根廷大使王衛與阿根廷聯邦警察總局國際局局長馬塞洛·恰佩羅（Marcelo Chiapero）簽署文物返還確認書。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國駐阿根廷大使館27日（當地時間）接收阿根廷向中國返還的14件文物藝術品。經專業機構初步判斷，其中7件青銅甬鐘的時代應為春秋晚期，其餘陶俑3件、俑頭2件、銅蛙1件、銅盔1件，時代在漢代至南北朝之間。

據《央視新聞》報導，2017年，該批文物由阿根廷聯邦警察文化遺產保護分部在開展國際刑警組織打擊文物非法販運國際聯合行動「雅典娜行動」中，依據國際博物館協會與中國聯合發布的「中國瀕危文物紅色目錄」截獲。

▲阿根廷向中國退還的14件文物。（圖／翻攝自微博／央視新聞，上同）

2019年，國家文物局獲悉消息後，協調中國駐阿根廷大使館持續進行工作。 2023年12月12日，阿根廷法院作出將14件文物藝術品歸還中國使館的最終判決。

中阿兩國皆為聯合國教科文組織1970年《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》締約國。 2018年，兩國簽署關於防止文物非法出入境以及促進文物歸還的政府間協議。

報導指出，本次返還也是中阿簽署協議以來，成功進行的首次合作，對雙方深化文物返還等文化遺產領域交流合作具有重要意義。

▲14件非法出境文物。（圖／翻攝自微博／央視新聞，上同）