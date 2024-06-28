日本母子蘇州遇襲！中國女「拼死阻止」遭捅數刀　搶救多日不治

▲蘇州女子胡友平勇救日本母子遭刺數刀，搶救數日不治。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇蘇州6月24日發生持刀襲擊案，蘇州日本人學校校車24日下午抵達公車站後，一名中國籍男子企圖闖入殺人，一對日本母子被砍傷，而中國籍女子胡友平上前搏鬥。母子送醫，沒有生命危險，但胡友平身中數刀，經多日搶救後仍傷重不治。

根據日本TBS電視台報導，有一對居住在蘇州市的日本母子24日下午在市區一處車站等待日僑學校的校車，待校車到站時，遭一名突然衝出的中國籍男子拿刀子砍傷，對方接著登上校車試圖繼續行兇，更把挺身阻止的校車中國籍校車女員工砍到重傷命危。

蘇州市公安局27日公告，胡友平1969年7月生，現居蘇州市姑蘇區。6月24日16時許，胡友平在蘇州高新區塔園路新地中心公交月台發現有人持刀行兇，立即奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救無效不幸離世。

公告強調，「胡友平在他人面臨嚴重生命威脅時，不顧個人安危，挺身而出，勇於同違法犯罪行為作鬥爭，避免更多人遭受傷害，展現出英勇無畏、匡扶正義的崇高品質，有力弘揚了社會正氣。」

公告還表示，經蘇州高新區管委會申報，市見義勇為稱號評定工作小組評審，提請市政府追授市民胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號。本著公平、公開、公正的原則，現將胡友平的見義勇為事蹟進行公示，公示時間為6月27日至7月1日，接受社會各界和廣大群眾監督，如有異議，請及時向蘇州市見義勇為基金會來訪、來電、來函反映。

大陸網友紛紛留言表達哀悼，「她阻止行兇者進入校車內，護住了一整車的孩子。如果不是她的拼死搏鬥，不知道有多少孩子會死於刀下，以凡人之軀，比肩神明」、「一個女人以樸素而善良的直覺，救別人的命，擋國家的災」、「替國家挽回顏面，說是烈士不為過吧，她的行為，勝過外事部門的千言萬語」、「真英雄」、「很難過，嚴懲犯罪分子，民粹主義該醒醒了」。