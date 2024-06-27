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大陸 大陸焦點 特派現場

大查稅？大陸查5項個人所得稅　引發民眾疑慮

▲納稅,繳稅。（圖／CFP）

▲中國多地「稅務倒查30年」。（圖／CFP）

文／中央社

中國多地「稅務倒查30年」引發人心惶惶之際，個人所得稅APP近日新增展示「經營所得」、「利息、股息、紅利所得」等5項個人所得項目，引發一面倒質疑批評聲浪。官方則稱，此舉不會改變匯算清繳方式。

中國多地稅務部門近期要求上市公司補繳高額欠稅，多個省市更成立「警稅合成作戰中心」，宣布打擊涉稅違法行為，重創民營企業與證券市場信心。外界解讀，這是地方政府財政惡化，藉「倒查30年」開闢財源。

與此同時，中國財政部24日發布，今年1至5月，個人所得稅收人民幣6072億元（約新台幣2.73兆元），比去年同期減少6%。

根據每日經濟新聞報導，近日，個人所得稅APP更新引起社會廣泛關注。

目前該APP在「收入納稅明細」中，新增展示5項個人所得，分別為「經營所得」，「利息、股息、紅利所得」，「財產租賃所得」，「財產轉讓所得」和「偶然所得」。

此前，個人所得稅APP的「收入納稅明細」僅展示工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等綜合所得。

對此，納稅服務熱線12366客服人員宣稱，個人所得稅匯算清繳是指個人所得稅綜合所得年度匯算清繳，即個人所得稅法中提到的前4項個人所得，「此次新增展示的5項個人所得主要是查詢、展示的作用，並不改變匯算清繳方式。」

報導引述上海慮遠律師事務所律師鍾瀏漪指出，新增的5項納稅項目主要是基於個人從事經營活動或擁有財產所產生的收入，而原有的4項綜合所得則主要是與個人勞動所得相關。前4項綜合所得按納稅年度合併計算個人所得稅，而後5項所得則分別計算個人所得稅。

消息傳出後，中國出現一面倒的負面聲浪。在社交平台相關新聞討論區，網友解讀「誰也跑不掉」；批評當局「小錢查得明明白白」、「想法設法搜刮」、「竭澤而漁」。不少人評估「大家又開始要喜歡現金交易了」。

許多投資人反問，個稅APP增加「利息、股息、紅利所得」，那專項扣除額是否應該加上「股票虧損」；「股票虧了100萬，能抵扣多少個稅？」

陸媒今日頭條26日一則報導提到，大家之所以這麼激動，主要還是因為「錢」這個敏感詞。畢竟，對於大多數普通人來說，每個月賺的錢本來就不多，要是再交更多的稅，那日子可就更難過了。

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