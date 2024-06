拜登嗆川普政策多次結巴！　「呃…」完失言吐1句話秒被譏

▲ 拜川辯論會第一題針對經濟政策攻防。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統拜登、前任總統川普於當地27日晚間展開2024大選首場電視辯論會,第一題針對經濟議題,拜登攻擊川普稅務政策時卻一度結巴、失言,馬上被川普反咬。

What a line from the debate



"He did beat Medicaid, he beat it to death"



Fun Fact: These two have been eligible for Medicare for over 13 years pic.twitter.com/TjLEkQS4TF