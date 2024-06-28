拜登嗆川普政策多次結巴！　「呃…」完失言吐1句話秒被譏

▲ 拜川辯論會第一題針對經濟政策攻防。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登、前任總統川普於當地27日晚間展開2024大選首場電視辯論會，第一題針對經濟議題，拜登攻擊川普稅務政策時卻一度結巴、失言，馬上被川普反咬。

What a line from the debate



"He did beat Medicaid, he beat it to death"



Fun Fact: These two have been eligible for Medicare for over 13 years pic.twitter.com/TjLEkQS4TF — Nancy Pelosi Stock Tracker (@PelosiTracker_) June 28, 2024

綜合BBC及《衛報》，27日的辯論會第一題針對經濟議題，但拜登談及富人稅及兒童保護問題時似乎突然忘記要說什麼，攻擊川普稅收政策時稱他「為富人減稅」，減少政府可用來改善安全網的收入，卻因時間緊迫，一句話中多次結巴，「呃…呃…如果…」愣住幾秒後說出一句，「我們最終打敗了聯邦醫療保險制度（Medicare ）」。

川普馬上利用拜登的失言來譏諷，「他說對了，他確實打敗了聯邦醫療保險，他把它打到死，他正在摧毀它」，指控無證移民會使社會保障和醫療保險破產，也就是美國2大聯邦老人福利政策。