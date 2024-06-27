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首場電視辯論「42％挺川普勝出」　75%民眾認：辯論不影響選擇

▲▼美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與川普將於美東時間6月27日晚間9時舉行首場電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）將於美東時間6月27日晚間9時（台灣時間6月28日上午9時）舉行首場電視辯論，根據目前民調顯示，有42％的民眾認為川普會在這場辯論中勝出，且高達75％的人認為，這場辯論的結果不會影響他們在11月大選的最終選擇。

根據《華盛頓郵報》和民調公司Leger所做的最新調查，有42%的受訪者認為川普會在這場辯論中勝出，只有29%的受訪者支持拜登。除此之外，有75%的受訪者認為辯論對他們的投票選擇不會有任何影響。

調查指出，共和黨人對自家的候選人更有信心，在自稱支持共和黨者的受訪者中，有83%認為川普會獲勝；而在自稱是民主黨支持者的受訪者中，僅有60%認為拜登能夠取勝。

若將其餘候選人納入考量，川普和拜登的支持率則皆為38％，獨立參選人小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獲得7%的支持率，另外還有13％的人不確定要支持誰。

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