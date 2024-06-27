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川普民調越挫越勇！「封口費案」定罪後　獲9成共和黨人支持

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲川普所涉及的封口費案審判結果，並未影響他和拜登之間的支持率變動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於今年11月舉行總統大選，預計將由共和黨派出前總統川普，迎戰民主黨所推出的現任總統拜登。在此之際，川普所涉及的「封口費案」34項罪名全數成立，預計7月11日宣判。不過，最新民調卻顯示，紐約陪審團5月底的裁決結果並未對川普的支持率產生影響，高達9成的共和黨人仍看好川普。

根據《紐約時報》，首場總統競選辯論會將於當地時間27日舉行，此前紐約時報（NYT）與公布了與錫耶納學院（Siena College）合作所進行的全國民調，儘管選民普遍對於拜登、川普等兩位候選人反感，但各項數據顯示迄今為止川普能更加鞏固所屬政黨的支持。

在自稱4年曾經投票給拜登的選民當中，如今只剩下72%的選民表示，認可拜登身為總統所做的工作。

美國紐約陪審團5月30日針對川普所涉及的「封口費案」做出裁決，認為34項罪名全數有罪。儘管外界認為裁判結果可能影響川普搖搖欲墜的民調，但紐約時報和錫耶納學院進行的首次民調結果卻顯示，判決結果對川普的選情沒有影響，高達90%的共和黨人仍看好川普。

在此次調查中，只有相對較少的選民認為裁判與定罪結果將影響他們投票。然而，共和黨人卻表示，裁判結果出爐後反倒將使他們更加支持川普、而非反對川普，該項回答佔總體比例4分之1。

《國會山莊報》則分析，儘管在聽了許多電視新聞名人的分析後，會讓選民們認為川普支持率急遽下降已然成為現實，但事實並非如此。川普因封口費案而遭刑事起訴，4月15日開庭之後的第2天，川普的領先優勢微幅上升至1.4個百分點，判決前一天川普曾領先拜登1.2個百分點，而在開庭一周後，川普仍能維持領先1.2個百分點。

另外，《國會山莊報》也指出，紐約時報與錫耶納學院曾於今年4、5月在美國境內和搖擺州調查1897名選民，發現川普與拜登之間的支持率差距僅發生2個百分點的變化，即川普下降1百分點、拜登上升1百分點，顯然川普的訴訟審判結果並未嚴重影響到川普的支持率。

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