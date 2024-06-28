13縣市熱爆！今起連7天飆破38℃　午後雷雨恐淹水

▲今天可能會出現38度以上的極端高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週四(28至4日)又在太平洋高壓範圍內，可能會出現38度以上的極端高溫；午後要注意大雷雨發生，平地應防「急雨積水」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週四(28至4日)「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；因此要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台13縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至37度，南部24至38度，東部23至36度。氣象局針對全台13縣市發佈高溫燈號，台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市為黃色燈號，請注意。

今日至下週三，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展，平地受影響的範圍擴大，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」；下週四太平洋高壓增強，午後對流減弱、範圍縮小，侷限在山區。

▼今(28日)台灣大致晴朗，中部以北有稀薄的中高雲(左圖)。台中有小對流胞生成，伴隨降水回波(中圖)。4時累積雨量圖顯示，台中有少量降雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）