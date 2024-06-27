今太平洋高壓最強！　雨區擴大時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天是近期太平洋高壓勢力最強的一天，雨量也會是近期最少的一天，周五降雨規模又會開始擴大。

歐宗學指出，今天環境風向維持東南風，迎風面東南部仍然有局部短暫陣雨，午後時段也還是會有熱對流雲系發展機會，但位置會比較限縮在山區附近，對平地的影響相對比較輕微。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



歐宗學說，周五太平洋高壓勢力開始減弱，環境風向也逐漸轉為偏南風，迎風面東南部、南部有局部短暫陣雨機會，其他地區仍維持午後局部雷陣雨天氣，降雨規模又會開始擴大，除了山區外，中北部、東半部部分平地也可能受影響，類似天氣型態會持續到周六。

歐宗學提到，周日到下周一環境風向偏南至西南風，水氣較多，迎風面中南部偶有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，預估在早晚時段發生機會較高；另外，午後在陸地上仍然有熱對流雲系發展，各地山區、中北部、東半部都有局部雷陣雨機會。

歐宗學分析，目前看下周太平洋高壓勢力有再度增強趨勢，環境風向逐漸轉為東南至偏東風，各地午後時段仍然有局部短暫雷陣雨，降雨熱區有往西半部偏移的趨勢，大台北、東半部平地受影響的程度或機會將逐漸降低。