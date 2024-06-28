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午後雷雨再下一周「周末雨勢最強」　高溫爬上36度

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末午後雷雨明天比今天更有感。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，局部高溫可能飆破36度，明天(29日)和後天午後雷雨擴大，將比今天更有感，南方水氣今夜間到明天接近，中南部也有一陣一陣驟雨，下周天氣依舊高溫炎熱，以午後雷陣雨為主。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周上午高溫炎熱，各地高溫近中午可到34度以上，會出現36度或更高溫度，為非常炎熱天氣，下午以午後熱對流為主，下午有較大雨勢。

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官欣平說明，今天台灣上空雲量少，太平洋高壓增強，白天高溫炎熱，南海有熱帶雲簇，大團水氣朝北往大陸前進，今晚到明天中南部水氣增多，太平洋高壓減弱，明天和後天中南部為晴天偶有驟雨出現，特別是沿海地區，明天午後雷陣雨發展會比今天更有感；下周高壓增強，環境偏南風，降雨緩和，但仍有午後熱對流降雨。

降雨分布方面，官欣平表示，今天白天中部以北、宜花降雨明顯，有局部大雨，南台灣降雨以山區為主，今天晚上環境偏南風到東南風，東南部、恆春半島有降雨和雷雨；隨南海水氣北上，今夜間到明天中南部降雨也會慢慢出現，有一陣一陣驟雨影響中南部，今深夜到明晨中南部天氣不穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，明天到下周一特別是明後天，南海水氣增多加上西南風影響，中南部不定時有降雨，其他為午後熱對流影響，周日和下周一盛行西南風，東南部會有焚風。

官欣平進一步說明，今天到下周一高壓東退和水氣增多影響，官欣平表示，中午過後宜花、中部以北降雨可到大雨等級，周六和周日南台灣也會有較大雨勢，下周二到下周四太平洋高壓增強，環境為西南風偏南風到南風，中南部降雨轉午後雷陣雨，台東有零星陣雨，台灣整體天氣炎熱，以午後雷陣雨為主，明後兩天水氣增加，中南部天氣不穩定，明後午後雷陣雨顯著。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，氣象署今天發布高溫燈號，西半部幾乎涵蓋在內，部分地區高溫可到36度以上高溫，多數落在中南部靠近內陸和進山區，大台北也有比較高溫表現，中南部會有顯著高溫可到36度。

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