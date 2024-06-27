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「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲今天依舊熱！（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

全台燒番薯！中央氣象署觀測，周三高雄旗津出現39.8度的全台最高溫。氣象專家林得恩提醒，沒有最熱、只有更熱！今日高溫依舊，尤其是台南、高雄、屏東都還有出現38度以上極端高溫的機會。

中央氣象署表示，今天仍受太平洋高壓影響，盛行風為東南至偏南風，各地大致為多雲到晴，僅東南部、恆春半島有不定時陣雨或雷雨，午後中部及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨發生機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，氣溫方面，白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處、大台北盆地甚至可能達到37度左右，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，沒有最熱、只有更熱！周三高雄旗津上午就飆到39.8度的高溫，屏東內埔38.4度緊追在後，台北、新北、台中、雲林、嘉義、台南、台東等縣市區域也都有出現36度以上。

▼周三下午1時溫度分布圖，可見全台「燒番薯」。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩提醒，今日太平洋高壓還沒走，炙陽還在，高溫依舊，尤其是南高屏都還有出現38度以上極端高溫的機會，外出活動務必做好防曬，並多補充水分，防杜中暑。

氣象署說，周五太平洋高壓仍偏強，環境風場為東南風，各地為多雲到晴，東南部及恆春半島不定時有局部降雨，台南以北、其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報，周六至下周一太平洋高壓東退，環境風場轉為西南風到偏南風，迎風面中南部有不定時零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，下周二、下周三太平洋高壓再度增強，環境風場轉為東南風，各地為多雲到晴，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

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