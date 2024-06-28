午後雷雨區擴大2天　高溫飆破36度　

▲今午後雷雨區擴大中北部和東北部。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓強度減弱，今天(28日)午後雷雨規模擴大，降雨熱區除各地山區外，會擴大至中北部、東北部的平地，沒下雨時高溫上看36度，周六持續相似大氣環境，午後也要留意局部大雷雨。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天凌晨在中部地區有小範圍的對流雲系發展，雖然持續時間不長且範圍小，但曾有雷雨發生，代表大氣環境已開始往不穩定方向轉變，最主要是今天太平洋高壓勢力有開始減弱趨勢。

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歐宗學說明，今天上午天氣看似跟昨天一樣是晴到多雲，但是午後時段熱對流雲系發展可能會旺盛許多，且隨著環境風向轉為偏南風，降雨熱區除各地山區外，會擴大至中北部、東北部的平地也可能受影響，在山區或溪谷河床遊玩活動時，如在空曠地區聽聞雷聲請盡快進入室內躲避。

不過歐宗學指出，沒下雨時依然高溫炎熱，各地普遍都有34到36度高溫發生機會，戶外長時間活動，務必要防曬並多喝水，尤其是戶外勞動者要適時休息，以免遭受熱傷害。

周六持續相似的大氣環境，歐宗學分析，白天期間高溫炎熱，午後時段要留意仍有局部大雷雨影響。周日到下周一環境風向偏南至西南風，迎風面中南部偶有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，預估早晚發生機會高，且南部可能有較明顯雨勢。中午過後陸地上仍然會有熱對流雲系發展影響，各地山區、中北部、東半部地區還是有局部雷陣雨機會，未下雨時持續高溫炎熱。

下周二太平洋高壓勢力開始再度增強，歐宗學表示，環境風向轉為東南風，迎風面東南部有局部短暫陣雨，各地山區及西半部有午後雷陣雨機會。從中長期的預報展望來看，類似的大氣環境有機會一直持續到下周末，沒有明顯的改變，在沒有熱帶擾動系統發展接近，太平洋高壓勢力也沒有進一步增強籠罩或是明顯減弱下，白天高溫及午後有雷陣雨天氣型態還會繼續下去。