長庚團隊前進義竹C肝篩檢　降低肝癌發生率

▲▼ 義竹鄉C肝篩檢 長庚醫療團隊全面追蹤 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局與嘉義、高雄長庚紀念醫院團隊作，前往義竹鄉舉辦「義起顧肝」肝炎篩檢，針對107至111年篩檢出B或C型肝炎個案安排詳細檢查，協助民眾定期追蹤，降低肝纖維化、肝硬化及肝癌發生率。

合

衛生局表示，六腳鄉、義竹鄉C型肝炎盛行率為全縣最高，因義竹鄉醫療量能相對不足，加上交通不便因素，大幅降低民眾就醫意願，因此衛生局與長庚醫院合作，由盧勝男醫師C肝治療團隊提供完整服務，包含肝纖維化掃描、腹部超音波檢查及抽血檢驗。

衛生局說明，C型肝炎治療藥費20萬元已納入健保給付，全口服藥新藥只需服用2-3個月，副作用少，治癒率超過98%。呼籲務必及早就醫，勿信偏方謠言。

衛生局長趙紋華說，為鼓勵C肝抗體結果呈陽性的民眾積極接受治療，今年1月1日起至同年底辦理「除C好康 治肝有禮」活動，設籍嘉義縣的45至79歲民眾及40至79歲原住民經篩檢發現C肝抗體陽性，完成病毒量檢驗就送200元禮卷，療程結束再領200元禮卷，限量250份送完為止。

義竹鄉衛生所主任黃梅菊指出，感謝衛生局及長庚醫院大力協助篩檢活動，翻轉義竹「C肝村」形象，並落實醫療可近性，期望鄉親早日篩檢早日治療，打造更健康的人生。