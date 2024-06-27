伊東豊雄來台規劃「國家兒童未來館」！承諾：盡所能做出開心建築

▲日本知名建築師伊東豊雄來台，說明「國家兒童未來館」設計進度與規劃，更首度拜會新任文化部長李遠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本知名建築師伊東豊雄來台，說明「國家兒童未來館」設計進度與規劃，昨26日更首度拜會新任文化部長李遠。文化部表示，此次會面不僅是開啟建築師與作家的對話，更展現兩位「阿公級」藝術家對於這份要送給孫子、孫女禮物的滿滿心意，伊東也承諾，「一定要盡其所能做出一棟讓所有大人、小孩都覺得非常開心愉快的建築」。

文化部表示，「國家兒童未來館」今年正式邁入建築設計階段，建築團隊以「森林中出現的兒童之城」為概念，發展出學習、遊戲、培育為設計的核心主軸，延續競圖時包含的大地之城、綠之城、水之城等，每上升一層，一個完全不同世界就會打開，從這概念持續發展設計內容。在內部結構上，建築團隊也特別採用大跨度的設計，期盼未來能應對各式不同展覽形式，保留成長彈性空間。

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▲伊東豊雄來台說明「國家兒童未來館」規劃，每上升一層，一個完全不同世界就會打開。（圖／業者提供）



李遠提到，自己非常喜歡看博物館，曾經在日本京都一天參觀了5座博物館、美術館，所以非常清楚知道，在建築設計以外「博物館的展示內容更是關鍵」。因此，在建築設計階段，文化部也邀請了展示內容、兒童專業等顧問，思考未來要展示給孩子是怎樣的內容。李遠也特別表示，他非常喜歡動物、植物，看到目前的設計保留了非常多的植栽空間，腦中已經開啟了許多想像。

會談後，李遠特別選擇自己的作品「薔薇公寓」致贈伊東豊雄，他說明，這本書是用廣告紙拼貼，藉此表達對於環境、能源議題的關注。書中敘述小女孩在想像的「薔薇公寓」中，與撿到瓶中信的人間的對話，整本作品充滿了小女孩的想像，也說出了小女孩在最壞的環境中，始終想像著最美好的事情。選擇這本書也代表著「阿公級」作家，想藉由國家兒童未來館這個真實的建築，開啟孩子們對未來無限的想像。

▲文化部長李遠（左）、建築師伊東豊雄（右）交流，互贈禮物。（圖／業者提供）



伊東豊雄特別回贈他的建築作品集，他說，從他從事30幾年公共建設，以及在日本辦了12年兒童私塾的經驗，他觀察到小朋友最開心的時候是「被丟到戶外」，所以伊東豊雄設計兒童未來館最大的目標，就是「走到室內仍然像在戶外」。

屆時在館內也能親近森林、接觸水，在草地玩耍後能躺著看天空、在雲朵上彈跳，用身體、雙手去冒險體驗。同樣也是「阿公級」的建築師感性地表示，「我一定會盡我的全力，做一棟讓大人、小孩都喜歡的建築」。

有關「國家兒童未來館」，由行政院核定興建計畫，將座落在新北市新板特區特專三用地，文化部去（112）年底完成建築師競圖徵選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、日本伊東豊雄建築師事務所合作提案獲選。