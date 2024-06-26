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台灣文化巴黎奧運設計「多了珍奶、藍白拖」　李遠：心臟快跳出來

▲▼「台灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺，有珍奶、藍白拖、森林小火車、天燈、台灣黑熊等元素。（圖／文化部提供）

▲「台灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺，有珍奶、藍白拖、森林小火車、天燈、台灣黑熊等元素。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣文化前進巴黎奧運！先前公布台灣館主視覺爆發抄襲蘋果emoji爭議，設計師表示會重新設計，今（26）日舉行記者會上公布最新一波視覺，發現多了不少「台灣元素」圖案如珍奶、香蕉、藍白拖、天燈、台灣黑熊等，並有超大的「TAIWAN」字樣呈現，文化部長李遠也表示：「看到心臟快跳出來了！」因為終於能以台灣的名義到巴黎去。

▲▼台灣文化前進巴黎奧運記者會，台灣代表文化團隊集結。（圖／記者林育綾攝）

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▲台灣文化前進巴黎奧運記者會，台灣代表文化團隊集結。（圖／記者林育綾攝）

2024「巴黎夏季奧運」將於7月26日到8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間，辦理近2500項展演計畫的「文化奧運」，展現力與美結合。文化部支持並籌組「台灣藝文團隊」也將從7月27日～8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運。

▲▼「臺灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺，有珍奶、藍白拖、森林小火車、天燈、台灣黑熊等元素。（圖／文化部）

▲「台灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺。（圖／文化部提供）

今日舉行「台灣文化前進巴黎奧運」記者會，也公布最新一波主視覺設計，其中TAIWAN的「W」發揮創意，利用五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號Win Together，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。

延伸設計同樣套用以串連兩個V表達「在一起」意涵的架構，還有許多台灣文化元素，像是珍奶、森林小火車、天燈、香蕉、藍白拖等。

文化部長李遠表示，看到這次視覺設計，「心臟快跳出來了！」他並表示，我們如何跟其他國家區隔，就是「自由民主」，這次也集結文化各領域菁英前往，而看到設計心臟快跳出來的原因，就是「我們終於能以台灣名義到巴黎去」，今年的歐洲也很「台灣」，充滿台味文化前往交流。

▲舊版「巴黎文化奧運台灣館主視覺」先前被爆跟Apple的emoji表情符號「高度相似」，有抄襲嫌疑。（圖／文化部）

有關巴黎文化奧運台灣館主視覺，先前立法委員葛如鈞提出，跟Apple的emoji表情符號「高度相似」，可能有涉及抄襲的嫌疑，假如設計師真的有使用和參考，必須諮詢蘋果的法律部門、申請授權，並針對這點要求文化部了解及報告。不過當時文化部表示，設計師不認為是抄襲，但會重新設計，不再另外收費。

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