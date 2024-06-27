三軍儀隊撤離中正紀念堂？　文化部：轉型正義會報做最後確認

▲中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部長顧立雄日前表示，要把中正紀念堂儀隊移出堂體到廣場，就等文化部拍板即可執行，國防部全面配合。對此，文化部次長李靜慧27日出席行政院會後記者會說，文化部跟國防部會持續研究整個儀式，包括駐崗或是交接儀式的舉行地點，「正確的方案會提報到轉型正義會報上做最後確認，因為畢竟是跨部會活動，並不是任何單一部會說了算」。

另外，針對和碩董事長童子賢稱AI熱潮把台灣捧得太高，提醒「不要飄飄然上了雲端」，行政院發言人陳世凱說，非常感謝童子賢董事長的建議，企業界也好或是民眾所有對於政府的建議，政府都會虛心接受，該採納的部分會盡量採納。

陳世凱說，大家也很清楚，台灣能夠在今天不管是半導體業、高科技業或是人工智慧領域能有一定地位，市政府一步一腳印在每一個產業發展過程中都非常踏實的做，並且很努力在做規劃，「所以不會有飄飄然的感覺，政府不會飄在半空中請放心」，未來的產業規劃也必然是很踏實務實的針對國際競爭也好或是台灣在國際產業供應鏈該扮演的角色，都會扮演好。

至於消防法修正草案，因國民黨立委未簽署不復議同意書而被擱置，可能會延宕到下個會期？陳世凱表示，針對消防法修正部分，不管是對未來消防設備的安全性也好，或是對於消防從業人員、消防弟兄們的安全性或保障也好，都是相當重要，「所以在政院立場，還是呼籲立法院能儘速通過政院送出的條文版本，也在消防的方面大家一起加把勁」。