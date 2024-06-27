明年補班休假僅一次！春節假期長達9天　年後2月8日要上班

▲人事總處27日公布2025年政府行政機關辦公日曆表，3天以上連續假期有6個。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

人事總處27日公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，3天以上的連續假期共6個。2023年時因頻繁調動上班日換取長假、「連上6天班」頻率高達6次，導致怨聲載道，在相關規定修正後，今年已大幅改善只剩下1次，而2025年同樣也僅有一次的功能性調整放假，就在農曆春節，這也讓明年的春節假期長達9天。

根據人事總處所公佈的行事曆，2025年總放假日數115日，其中3天以上的連續假期共6個，分別為農曆春節（9天）、和平紀念日（3天）、兒童節（4天）、民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）及國慶日（3天）等

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，農曆除夕前一日為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以於次一週之星期六補行上班為原則。農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，於2月8日（星期六）補行上班，又兒童節及民族掃墓節毋須調整。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

▼2025年行事曆。（圖／行政院提供，點圖放大）