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社會 社會焦點 保障人權

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

▲員林公園隨機砍人。（圖／ETtoday資料照）

▲員林公園隨機砍人。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林公園去年12月中旬發生一起隨機砍人事件，35歲張姓男子持菜刀割傷名2女遊客頸部及斷指，再朝自己頸部自殘，張男說「我是要自殘，沒打算殺人，只想去傷害別人」，犯後依殺人未遂罪嫌遭羈押。全案日前審結宣判，法官依殺人未遂罪嫌，將張判處有期徒刑4年6月徒刑。

▲員林公園隨機砍人。（圖／ETtoday資料照）

判決指出，張男領有身障手冊，列中低收入戶，目前無業，曾於2021年間因身體不適就醫時，認為急診室醫師看診不當心生不滿，將瓶裝水朝護理師頭部傾灑，後又將寶特瓶朝護理師扔擲，被依違反「醫療法」判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束與接受2場法治教育，未料又於去年犯下隨機砍人案。

2023年12月14日中午左右，早上才到醫院就診的張某，手持菜刀進入員林公園，坐在椅子上，張男見有來自外縣市洪姓、酆姓及鄧姓3名女遊客在園內散步，突然大步衝上前，先到洪女身後，持菜刀架其頸部劃傷，見她以右手阻擋，又拿刀朝手部揮砍，脖子、右手背皆有撕裂傷。

▲員林公園隨機砍人。（圖／ETtoday資料照）

此時張男見到酆女在一旁，又拿刀朝她頸部揮刺4刀，酆女以雙手阻擋頸部，頸部及右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂，送醫急救；張男隨機砍傷人後再持刀自殘，造成兩側頸部有多處刀割撕裂傷倒地。

張男在偵訊中強調，他有中度精神障礙證明，所以先回家拿刀到公園等，拿菜刀朝自己頸部砍會死，但朝酆、洪女頸部揮刺「殺傷力比較小，只想傷害而已」，矢口否認犯行，也表示已忘記隨機砍人過程。

案發後，張男被羈押進看守所至今，法官審理認為，認定他犯行明確，以2項殺人未遂罪，分別判處2年8月、3年6月徒刑，應執行4年6月徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，入相當處所施所施以監護2年。全案可上訴。

▲員林公園隨機砍人。（圖／ETtoday資料照）

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