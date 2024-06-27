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施工方5月嗆寵物店老闆「你走了，大家放鞭炮慶祝」！網怒灌留言

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖寵物店老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

北市內湖寵物店老闆疑似重砸500萬元後，卻因2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，不堪經濟壓力，最終走上絕路，有網友翻出施工方上個月的留言，「記得你走了要通知一些鄰里，想必大家都會放鞭炮慶祝的喔」、「一路好走，安心上路」。對此，施工方道歉，已經在反省了，「對不起是我的錯」。

自稱是施工方的網友發文道歉，當初是二樓屋主找他估價施作，錢也是二樓屋主出的，所以當二樓屋主傳影片給他們後，就有請他幫忙證明和說明，關於一樓的問題，他在施作期間並不了解，如今發生憾事，他也非常自責，當初應該幫忙協調看看，「非常抱歉」。

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不過，有網友翻出留言紀錄，施工方上個月在社群媒體留言狂嗆「記得你走了要通知一些鄰里，想必大家都會放鞭炮慶祝的喔，知道嗎，好好走，乖」、「一路好走，安心上路，記得好好愛自己」、「節哀，怎麼不想著怎麼溝通協調解決，用死是最傻的」、「人生是自己的，要死要活自己選擇，路是自己選的，做事情沒有考慮再三溝通協調，怪誰，會吵的孩子有糖吃嗎？」

許多網友湧入施工方的社群留言砲轟，「你真的把人逼死了，人家還活著的時候咒人家去死」、「每個人都要為自己說過的話、做過的事負責的」、「為什麼你的嘴要這麼不饒人啊」、「人都走了還被你一個不知頭尾的人講成這樣，真的勸你善良欸，真的得饒人處且饒人」、「只要人沒真的死，你就覺得這樣詛咒辱罵是可以的嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲施工方留言被網友翻出。（圖／翻攝自Threads）

施工方一一回覆網友的留言道歉，「真的很不希望發生憾事，對不起」、「對不起，我在反省自責」、「對不起，當時第一段真的不知道有發生這種事，非常對不起」、「對不起，沒有想到會發生憾事，真的對不起，非常自責」。

有網友出面緩頰，「現在繼續留言施加壓力的人們，如果再死一個人是你們樂見的？我自己覺得，已故的老闆應該不會想看到這種事的發生，因為他在走前甚至還在幫樓上的女兒說話，這麼心善的人…所以如果可以請大家住手吧，我們沒有人是當事人，再繼續譴責只會變成跟這位原PO一樣，一位自詡為正義使者的暴民，我想老闆娘她們現在應該只希望二樓的人可以真的真的放過他們」。

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