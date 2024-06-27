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社會 社會焦點 保障人權

大家都簽同意書！鄰曾勸2F住戶「人家要生活」…遭回：那是我權利

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店，鄰居受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲附近鄰居說，當時老闆來說明來意時，第一時間就簽了同意書給他。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市一名47歲的老闆去年下旬承租下內湖區一處一樓房屋經營寵物店，並努力說明、取得左鄰右舍的同意書，唯獨正上方2樓鄰居拒絕簽署，導致營業登記遲遲下不來，寵物店也無法開張營業，老闆最終選擇走上絕路，於26日上午被發現陳屍在店門口。鄰居透露，當時老闆說明來意後第一時間大家就都簽(同意書)了，只有2樓的不願簽，大家也曾勸過他，但對方卻回應「那是我的權利」，大家也沒有辦法。

鄰居說，與寵物店老闆相識至今將近10個月，彼此互動還算不錯，平常見到面也都會打招呼，老闆一家人也都很好相處。鄰居透露，當初老闆搬到該處後，就積極走訪左鄰右舍，並說明要經營寵物店、以及相關法規，希望能徵得鄰居同意，當時大家聽完後二話不說立刻就簽了，但卻只有2樓的鄰居不願意簽署。

「我也有去勸過他，跟他說老闆家還有孩子，也需要經營寵物店過生活」，但2樓鄰居卻回應「這是我的權利」，也未進一步說明拒簽原因，大家也拿他沒辦法。鄰居表示，至於是否有口頭約定幫忙2樓修陽台一事，就不太清楚，「畢竟我不在場，他們對談說了什麼，我真的不知道。」

該名鄰居還說，他與老闆互動還不錯，前一天中午老闆還向她買麵給女兒吃，那天晚上12點還有看到老闆，並跟他打招呼，完全不曉得接下來會發生這樣的事情，「怎麼會用這麼激烈的方式、想不開，覺得滿難過的，我知道的時候也是嚇到。」

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

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