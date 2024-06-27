搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

▲台大醫院新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內新冠、流感疫情雙燒！近期接種新冠疫苗民眾大增，其中Novavax XBB疫苗屬於蛋白質次單元疫苗，是mRNA疫苗外的選擇。北市衛生局表示，目前北市Novavax疫苗僅剩下750劑，預計最快本周就會打完；台大醫院也證實，這兩天的Novavax都已經沒得約，將使用完畢。

根據疾管署監測，國內於5月底6月初陸續進入新冠、流感疫情流行期；其中新冠部分，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例，疾管署分析，疫情高峰將提前到7月份，並且進入一段高原期。

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疫情也讓民眾接種疫苗更加踴躍，疾管署監測顯示，新冠XBB疫苗上周(6/17-6/23)接種2.1萬人次，較前周(6/10-6/16)1.3萬人次增加61.54%，迄今已累計接種280.5萬人次。同樣情況在北市，近一周（6/16-6/22）接種新冠XBB疫苗約3,000人次，為前一周接種量的2倍。

目前國內供應XBB疫苗分為莫德納與Novavax，莫德納為mRNA疫苗，Novavax則屬於蛋白質次單元疫苗，有些人不適合或者對mRNA疫苗有疑慮，或者考量接種後反應較低，而選擇Novavax疫苗。根據疾管署統計，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑。

▲Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

北市衛生局疾管科科長張惠美表示，北市Novavax疫苗庫存在周一還有1500劑，到今天已經只剩下750劑，又少了一半。從台大醫院的疫苗預約情況來看，Novavax僅剩下今、明兩天提供，不過都已經約滿，院方證實，這兩天接種後院內Novavax就已經用完畢。張惠美分析，北市Novavax預計最快本周會用盡，慢則到下周一使用完，將持續提供莫德納XBB疫苗接種服務

根據疾管署規劃，國內新冠XBB疫苗提供滿6個月以上尚未接種XBB疫苗之民眾接種，自113年4月9日起擴大提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下等高風險對象，可再接種第2劑(與第1劑間隔84天)。為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

▲新冠疫情趨勢及變異株監測。（圖／疾管署提供）