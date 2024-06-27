比基尼妹環繞！高雄教育芬芳錄「超淫評審」嗨到脫褲　鹹濕畫面曝

▲高雄杏壇爆發醜聞，3名男師出入聲色場所喝花酒，脫到只剩一條內褲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所高職學校爆出桃色風波，校內3名男教師遭爆料到聲色場所喝花酒，陪侍女郎身上僅穿比基尼套裝，而老師酒過三巡後，氣氛嗨到當眾脫光衣褲3點全露，高雄市教師職業工會怒批「畫面不堪入目，教師形象淪喪殆盡」。教育局對此表示，教師未能廉潔自持逾越倫理分際，將依法要求校方召開校事會議嚴審，若涉及違法絕不包庇。

高雄市教育職業工會今日出面爆料，某所高職學校的施姓、張姓、葉姓教師到三點式女郎陪侍的聲色場所脫衣喝花酒，多張勁爆露點內褲照外流。其中，施姓教師是擔任今年高雄市教育芬芳錄評審，而此評選指標是「端正教育風氣」，工會指出，今卻爆出評審本身涉足聲色場所，教師形象淪喪殆盡，未來要如何讓社會大眾信服評選結果？

▲高雄市教師職業工會今日出面踢爆男師喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據工會提供的4張鹹濕照片，可見施師、張師及葉師與女陪侍飲酒作樂，酒過三巡還high到當眾裸身脫褲。照片裡，施師直接上演脫衣秀，當著同事與多位女陪侍面前，先脫去上衣，接著脫掉外褲露出內褲；張師甚至脫到內褲都不剩，讓旁邊女陪侍笑得合不攏嘴，施師則得意地開懷大笑，整個畫面不堪入目。

▲高雄市教師職業工會理事長于居正怒批3名男師不配繼續擔任教職。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，高雄市教師職業工會理事長于居正也踢爆，施姓教師從2017年開始，曾多次於學校上班時間到校外擔任「技能檢定術科測試」的監評人員，卻未依規定辦理請假手續，已涉嫌曠職，情節嚴重。另外，施姓教師多次擔任監評人員結束回到學校後，未有上課事實卻仍在教室日誌上簽名，偽造其有按表操課的假象，恐涉嫌《刑法》詐欺罪、偽造文書罪及業務上文書登載不實罪。

于居正怒批，施姓教師在上班時間不在辦公室備課，卻成天出現在警衛室，時間長達半年以上，難道教師的上班地點在警衛室？可以整天窩在警衛室聊天、看電視、玩手遊，爽領薪水，爽當薪水小偷？難道校長都不知道？還是，根本就是校長包庇、縱容？這些老師的種種離譜行徑，不論公私領域皆嚴重違反「為人師表」的倫理規範，實不配繼續擔任教職。

▲張姓老師脫到內褲不剩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲施姓老師上演脫衣秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局對此表示，經查該3名教師為私下海產店與友人聚會飲酒，宴飲互動過程逾越分際，有損教師聲譽。審視相關資料後，該3名教師在互動間確實未恪遵倫理規範，教育局已要求校方依法召開校事會議嚴審，確認整體情事，勿枉勿縱。



至於記者會中提到教師疑似出勤異常情事，教育局表示，經學校了解，目前教師在職出勤情況尚無異常，暫無教學或師生互動疑義，將強化巡堂查處，如有違失會依法調查並嚴處。另有關教師受邀赴外擔任評審一事，教育局說明，學校均依主辦單位來函邀約為差假憑據，如未符本市教職員出勤管理規定，有未按課表授課、無故缺課等情況，一律移送教師成績考核委員會憑辦。



教育局強調，教師為學生表率，肩負教育與社會責任，對自我教學、輔導管教、服務、品德及處理行政等情形需有所要求。教育局也將通函各級公立學校及所屬機關，要求教職人員不得涉足不當場所，如屬聚餐宴飲亦應遵守倫理分際，廉潔自持，以為表率。