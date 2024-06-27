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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周杰倫有機會！蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」　拚最快速度辦演唱會

記者袁茵／台北報導

台北市議會26日通過建議案，要北市府再次行文內政部確認是否適用「建築技術規則127條」，內政部晚間以新聞稿回覆，立場從未改變。面對內政部釋出正面回應，台北市長蔣萬安27日表示，接下來還是會先依議會決議向內政部正式發函，希望能克服各項限制舉辦演唱會；至於大巨蛋演唱會的第一首歌會是什麼？蔣萬安大唱《告白氣球》，暗喻藝人周杰倫大巨蛋演唱會確實有機會。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安27日上午在台北市政府接見北市田徑小將，會前被問到8月周杰倫開唱是否來得及？蔣萬安表示，議會26日通過決議，就會遵照議會決議進行，即刻發文詢問內政部，關於台北大巨蛋是否適用「建築技術規則127條」，而內政部也有表達與106年函示立場一致，就會遵照議會決議辦理。

至於內政部已以正面態度，用新聞稿回應立場不變，蔣萬安說，北市府還是要先依照議會決議的程序發文詢問，並依照原本規定進行各項程序檢查，盡快克服各項限制舉辦演唱會。

至於社民黨台北市議會苗博雅認為，蔣萬安要議員提案解決大巨蛋問題，是「不沾鍋」的行為？蔣萬安提及，其實就是一直非常努力朝向市民期待，讓大巨蛋朝向可以舉辦非體育賽事的大型活動，包含演唱會，這是絕大部分市民期待看到的事，「我們就是不斷努力，一關關克服各項限制跟困難，以最快速度盡快朝向舉辦演唱會努力。」

媒體追問，會不會覺得被罵很委屈？蔣萬安稱「不會」，「也很謝謝周杰倫表達希望能來大巨蛋演唱，我們非常歡迎所有希望在大巨蛋辦演唱會的歌手、朋友，若能夠順利的舉行，我們也很期待。」

媒體續問，大巨蛋一直漏水，第一首歌是不是要唱《聽見下雨的聲音》？蔣萬安笑答「不會！第一首歌是親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易⋯」大唱《告白氣球》歌詞步入活動會場。

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