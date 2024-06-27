赴陸旅遊警示傳升至「橙色」　陸委會下午召開記者會

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前公布「懲治台獨22條」，最嚴重可判處死刑，據傳，受此影響，我方將調升大陸旅遊警示燈號至「橙色」的「避免非必要旅行」，並由陸委會於27日下午的例行記者會上說明。

旅遊業界近日有消息指出，陸委會準備將中國大陸的旅遊警示燈號從「黃色」的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」調升至「橙色」，主因是大陸上周公布「懲治台獨22條」，導致國人赴陸風險大幅升高。

對於相關消息，陸委會尚未有回應，但據了解，陸委會副主委、發言人梁文傑27日下午將在陸委會的例行記者會上進行說明。

事實上，在大陸爆發新冠疫情之後，陸委會對大陸、香港、澳門的旅遊警示就一直維持在「黃色」以上，甚至曾多次升級至「紅色」的「不宜前往」。

▼國人組團赴陸旅遊。（圖／記者蔡儀潔攝）



去年疫情趨緩之後，各界認為旅遊警示有機會降級，但陸委會去年7月特別發文表示，將對大陸、香港、澳門的旅遊警示維持在「黃色」。陸委會也解釋，因中國大陸實施「反間諜法」修正案等國安法律、香港實施「國安法」，嚴格管制大陸及香港社會，對國人赴陸、港、澳等地之人身安全與權益可能造成相當風險。

陸委會2014年9月起實施「大陸地區及香港、澳門旅遊警示」機制，以保障保障國人赴大陸地區及香港、澳門人身安全與權益，警示燈號類別與意涵，採與外交部相同的標準，分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級燈號。

不過，據陸委會說法，該機制發布的旅遊警示燈號、範圍及相關資訊係提供民眾作為參考，並沒有強制約束力，也不能直接作為民眾與業者解約、退費的依據。