1.2萬名農業移工年底將用罄　農業部：將爭取增加8000員額

▲農業部長陳駿季進行農業移工專題報告 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內農業發展面臨人口老化、就業人口遞減問題。農業部長陳駿季今赴立院進行「農業移工政策改善措施」報告指出，農業部已爭取1.2萬名農業移工，勞動部已核發8500人聘僱許可，預計今年底名額將用罄，將再爭取增加員額8千人至2萬人。

立法院經濟委員會今邀請農業部長就「農業移工政策改善措施」進行報告並備質詢。陳駿季指出，截至今年5月底止，農業外籍移工累計核定6491件，經勞動部核定實際引進人數為8505人，開放員額1.2萬名中，已引進人數占逾7成，預計年底員額就會全部用罄。

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陳駿季指出，去年6月大幅放寬農業移工的雇主資格，包含新增作物、提高核配比等，引進人數明顯增加，日前已邀請產業單位召開工作會議，後續將依產業發展及農業人力需求，向勞動部提案申請增加開放農糧及畜牧產業農業移工員額，預計再爭取新增員額8000人，希望年底前能夠銜接。

陳駿季進一步指出，農業部也將推動外籍移工跨區調派試辦計畫，受限跨區人力調派會衍生高昂的交通、住宿費用，目前多僅限於特定範圍派工，導致部分地區容易產生大量季節性缺工，人力也難以跨區支援，因此規畫「促進跨區外展農務服務試辦計畫」，輔導現有外展機構以20名移工成立調度工班，試辦期間，會以中南部果樹產業採收及套袋等工作為主，由政府主導跨區調派，發展更彈性、機動性高的人力調度制度。