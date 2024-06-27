漏看停車場1規定！ 停車費「780變3萬9」　醫怒控：不只我受害

▲醫師控訴，東區某停車場只因「沒用專屬APP繳費」，罰他50倍金額，780元變3.9萬。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名賴姓醫師指控，台北東區一處停車場罰他50倍金額，只因為沒有使用APP繳費，停車費從780元變3.9萬，他還為此上法院，發現不只他一人受害，「這個停車業者是不是在靠騙一些，社會善良老百姓來賺錢的。」

賴姓醫師在Threads發文表示，「人生第一次走進法院，是因為一個780元的停車費變成50倍的金額，對方要求繳39000元！還以為遇到詐騙集團了，停車停了九次，前面一到六次都收到簡訊，停車費都很正常，一個小時80-120元不等。」

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賴姓醫師說，「去年底，一筆11xxx，第二筆2xxxx，第三筆3xxxx，總計快六萬多的費用，發現不對勁立刻聯絡他們官方，後來他們堅稱因為沒有使用『易停網』APP進行繳費，所以直接對我用50倍的金額做懲罰。」

賴姓醫師指出，他出庭後才發現同時還有9人也受害，每一位金額都比他多，有一位民眾停車費7500元被罰到35萬，「真的讓人不得不去想，這個停車業者是不是在靠騙一些，社會善良老百姓來賺錢的。」

業者律師稱，「下載過易停網APP，就知道他們業者的規則了」，讓他忍不住回，「蘋果手機上百個APP，你每一條規則都詳讀了嗎？」最後，律師願用6687元和解，賴姓醫師問，「大家能接受嗎？還是繼續讓司法公審。」

賴姓醫師補充，「剛剛google發現，停車場一年前還長這樣，業者為了自己便利，現在不設置柵欄也不設置人工，甚至不設置電子繳費機，就是想節省所有的成本費用，存著僥倖心態想騙不懂司法的人，直接繳50倍罰金！真心奉勸大家不要被騙了」。

貼文曝光後，網友們也看不下去紛紛留言「一般法律判決會比較偏向消費者，可以試著不要和解」、「強盜行為，不要和解，而且可以向消基會申訴吧」、「法官也會判斷合不合理吧」、「詐騙」。

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