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旅遊旺季托運行李等超久？　地勤曝「4妙招」可獲優先處理

外媒揭露幾個小技巧，有機會大幅縮短等待行李的時間。（圖／Pixabay）

▲外媒揭露幾個小技巧，有機會大幅縮短等待行李的時間。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

暑假旅遊旺季到來，不少民眾都會帶出國旅遊，但旺季旅遊常常會發生人已抵達機場，托運行李卻還沒來的狀況，只能現場乾等，有旅遊網分享了4個小技巧，有機會大幅縮短等待行李的時間，分別是：盡可能晚點辦登機手續、多花一點行李手續費、搭乘商務艙，或是在行李箱外貼上「易碎」標籤。

根據英媒《布里斯托爾郵報》報導，大多數時候，旅客若下機後不想花長時間等待行李，最好是越晚Cheack-in，根據旅遊網站Escape.com所表示，越晚報到的話，行李就會越晚上飛機，就會放在靠近機艙門的位置，這也代表下機後，它會越早被拿下來。

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包括美國機場地勤人員修托（Thomas Lo Sciuto）也表示，一般來說，行李會依照先來後到順序放到置物區，如果越晚報到，那行李就會放在越外面，不過他也表示，並非每個人都能算得如此精準，有時候可能會發生趕不上飛機的窘境。

除此之外，若旅客願意多花點錢，一些航空公司也有提供優先處理行李的服務，對於願意多花一點錢的人來說，有些航空公司收取費用，就會提供這項服務，而搭乘商務艙或是經常飛行的旅客，或許能使用特殊的行李傳送帶。

另外，還有一招可以免花錢，就是詢問登機櫃檯人員，有沒有行李箱「易碎品」貼紙。 根據news.com網站指出，在行李箱上貼上「易碎」標籤，或許有助於減少等待行李的時間，因為這些標籤會影響行李的處理和裝載到飛機上的方式。

據《每日快報》（the Express）報導，貼有易碎標籤的行李通常是最後一個被裝載到飛機上的，這代表它將是第一個被卸下，可節省旅客等待的寶貴時間，不過這類貼紙儘量不要重複使用，因為貼紙看起來舊舊的，或是擺明就是別家航空公司的貼紙，那地勤人員大概會不予理會，因此旅客每次搭機時，都可以跟航空公司要新的貼紙。

▼外媒揭露幾個小技巧，有機會大幅縮短等待行李的時間。（圖／翻攝自X）

外媒揭露幾個小技巧，有機會大幅縮短等待行李的時間。（圖／翻攝自X）

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