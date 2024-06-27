女想約砲　男友點頭「要在旁邊看」：跟他收2000元！震碎三觀

▲佛系男友同意女友約砲，卻開出1條件。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

這樣的開放式性關係能接受嗎？一名女網友在Dcard發文透露，由於自己性慾很強但男友對性愛無感，兩人因此商定「我約砲他在旁邊看」的類NTR活動，驚呆許多衛道網友。

原Po指出，有天晚上她告訴男友想去約砲，卻陷入「我只想跟你打砲」的矛盾，沒想到男友竟提出解方：「那妳就去約啊，我在旁邊看。」催生出透過交友軟體找砲友的類NTR活動。

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經過一陣子「約跑」，原Po終於找到男砲友與約定日期，可惜對方約砲前1天臨時有事取消，她事後不死心打給對方，並成功約吃飯唱歌，還在獨自給對方載的情況下，邊忍耐「想摸」邊在腦內吃掉對方，「但我想著男友，所以不能去下手」。怎知男友的開放程度超過她想像，但也做出令她不解的要求。

男友隔天只用「喔，好啊」3個字同意原Po吃掉約砲男後，當晚在女友出發前一刻，要求原Po跟約砲男收2000元，並指「他幹我女朋友欸，這樣我很虧」、「妳就收，他可以就可以，不行就不要啊」、「錢當然是我的啊，我委屈耶」。

原Po表示，她最後沒跟約砲男收錢，但出發前有給男友2000元，「我一直覺得很奇怪但想不到什麼原因」，朋友們則覺得男友把她當賺錢的商品。希望有類似經驗的網友們給她意見。

對此，有網友笑說，「龜公與雞的故事」、「他直接當皮條客，妳負責接客」。還有網友指，「這樣算是把自己賣了，還要幫對方數錢的概念嗎」、「這哪叫開放式，叫妳幫男人數錢」。

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