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衛福部爆派系角力！　內幕曝光

吳秀梅曾在立院，被立委林淑芬當著薛瑞元的面，點名主管的食安、藥政業務頻出包，並不適任。（圖／劉耿豪攝）

▲吳秀梅曾在立院，被立委林淑芬當著薛瑞元的面，點名主管的食安、藥政業務頻出包，並不適任。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

市佔率7成8的生理食鹽水藥廠永豐，520前夕驚爆「數據造假」被衛福部勒令停業，全台醫療院所輸液大缺貨。知情人士說，有南部醫界大老向賴總統「告御狀」，賴震怒之餘承諾「撤換失職官員」，醫界盛傳食藥署長吳秀梅被究責，但她是前部長陳時中愛將，陳曾託新政次林靜儀代為「照顧」，讓與各派系交好的新部長邱泰源為難、迄今未異動一級主管，此事亦成為賴總統成立「健康台灣委員會」、隔空下指導棋的考量之一。

食藥署近年主管的藥政、食安業務頻出包，連民進黨立委林淑芬都看不過去，公開點名食藥署長吳秀梅不適任，吳卻穩如泰山，成為任期最長的食藥署長。醫界原有一說，賴神上台後，吳會隨薛瑞元部長同進退，但邱泰源接部長後，迄今按兵不動，倒是林靜儀上台後，頻上火線替食藥署出頭、「高調大戰」喊缺藥的醫護，似印證「照顧說」非空穴來風。

胸腔科醫師蘇一峰日前感嘆，門診欲開2公升生理食鹽水給患者，因沒貨遭電腦系統阻擋，影響病患權益，衛福部卻粉飾太平。林靜儀卻發文回酸，「兩公升裝廠商沒做了，改500毫升給你，你堅持說沒貨，我也尊重」，引爆基層醫護眾怒，林23日PO文抱歉，指已緊急進口30萬袋食鹽水應急，即傳出「層峰」要她「別戰了」。

醫界盛傳，陳時中曾請託林靜儀就任次長後，多照顧昔日愛將吳秀梅（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲醫界盛傳，陳時中曾請託林靜儀就任次長後，多照顧昔日愛將吳秀梅。（圖／翻攝林靜儀臉書）

其實，生理食鹽水非昂貴、稀缺藥，為何這次缺貨卻讓醫界大老抓狂？據悉，「永豐」近年至少已三度出包，食藥署卻未詳細告知醫院出包的「批號」、「違規強度」，讓基層醫護、病患家屬無證可查，但因已有前車之鑑，都不敢輕信食藥署的掛保證。

榮總院方在2015年10月，即曾發現疑似生理食鹽水污染，導致院內病患感染，當時院方懷疑沖洗病患「人工血管」使用的永豐20cc食鹽水可能被細菌污染，讓病患集體感染發燒，食藥署查廠後確定此事，全面回收問題產品。但永豐市佔率此後逐年攀高，如今已「大到不能倒」，由於食藥署強制永豐關廠、全台食鹽水缺貨的消息，在「賴神」就職前夕爆出，「干冒大不韙」更引發醫界議論違規情節恐很嚴重。

永豐生產線一停機，全台醫院馬上鬧生理食鹽水荒，醫院抱怨看不見衛福部宣傳的「超前部署」，卻再度苦到基層醫護疲於奔命「調藥」，還要面對病患家屬焦急詢問，壓力破表。醫院大老氣不過，痛陳政府連最基本生理食鹽水供給、品質都搞不定，萬一遇天災、戰爭，食鹽水需求「爆量」怎辦？高官不亟思根本改進，卻還有時間與醫護「鬥嘴」，匪夷所思。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，永豐食鹽水報價因常比健保給付價低，不少大醫院搶著要，其他藥廠無力砍價，只能轉賣診所、藥局，或者退出市場，也導致永豐一停廠、國內食鹽水月缺口就上看200萬袋。

但她不解，食藥署早在三月初查廠就已發現永豐有問題，卻直到4月19日才勒令停業，導致「空窗期」，但對不良品是否流入醫院？數量多少？違規多嚴重？有無危及病患生命？衛福部都未細說，甚至還拖到520賴總統就職後，才找其他藥廠協助，6月才放行專案進口，官員卻嗆聲「使用端沒缺貨」，「聲聲慢」令人費解。

永豐出包事件拖到總統就職前夕才爆開，是否真有人要給誰難看？還很難說，但蔡總統任內八年，衛福部上下由「英系」把持、態度強勢，其他派系難置喙，在野黨的批評更像「狗吠火車」完全沒效果。

資深立委透露，連與小英總統關係極好的前副總統、閣揆陳建仁，都曾嚐過衛福部鐵板滋味，因「大仁哥」任內曾積極推動食藥署管轄的「藥品檢驗中心」改成行政法人，當時綠營內一片歌功頌德，但疑似因踩到衛福部、醫院核心利益，最後仍無疾而終。

據指出，賴神上台前原本力邀「台南幫」要角任衛福部長，但陳時中2022年參選請辭部長，當時的總統蔡英文有意指派時任立委的邱泰源接班，陳卻力薦薛瑞元接手，蔡總統只好在卸任前，再度向賴推薦邱，考量穩定英系醫界票，賴首肯外，還「好人做到底」讓陳時中任政委。

只是突如其來的缺藥爭議，再加上曾自詡「為挺小英自豪」的全國藥師公會聯合會理事長黃金舜，此次也罕見提前爆料，外傳賴團隊狐疑是否真有人欲「火力展示」，藉唱衰就職大典、警告別妄動「衛福部高層人事」，賴雖低調以對，但傳出他更堅定要成立「健康台灣推動委員會」的決心，以免「令不出府」。

賴總統親自宣布將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略。（圖／總統府提供）

▲賴總統親自宣布將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略。（圖／總統府提供）

「健康台灣推動委員會」由賴親任召集人，賴的恩師、健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、 生策會會長翁啟惠任副召集人。據悉，陳時中雖也列名副主委，但將扮演與政院「傳達」的角色，至於委員會運籌帷幄，層峰屬意前成大醫院院長、現任成大校長沈孟儒出任執行長負責。

沈孟儒曾公開推崇賴總統「是我的重要貴人，讓我不再懷疑人生」，外界視他為「正台南幫」，比陳時中更根正苗紅，在野黨雖痛批該委員會疊床架屋違憲，但「賴系」似更在意能否直搗黃龍，搶回衛福部主導權，至於能否如願，很快會有答案。

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