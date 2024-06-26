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調查官洩密給股市金主！內線交易放空「只賺1222元」遭判刑1年半

楊肇忠曾任調查局北機站調查官，竟洩密給股市金主鄧福鈞。（示意圖／周志龍攝）

▲楊肇忠擔任調查局北機站調查官時，洩密給股市金主鄧福鈞，最後遭判刑一年半。（示意圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

男子楊肇忠擔任調查局北機站調查官時，負責肅貪、經濟犯罪防制及洗錢防制等工作，2016年參與偵辦中信金控專案時，得知長虹建設為受搜索對象，竟洩密給股市金主鄧福鈞，以利後者融券放空群聯股票獲利875萬元，自己也放空1張賺進1222元。高等法院審理後，依內線交易等罪判楊男1年6月徒刑、鄧男1年8月徒刑。

新竹地檢署2016年間偵辦群聯股份有限公司因財務報告不實，涉嫌違反證券交易法一案，於105年8月5日下午1時40分同步搜索群聯公司等處所，惟於當日執行搜索前，群聯公司股票及認售權證竟有大量異常放空交易，疑有偵查中洩密致生股市禿鷹之情事。

經調查局主動清查後，於民國105年10月21日報請新竹地檢署與北檢共同指揮偵辦，嗣經北檢與竹檢研議後，認為北檢就本案之管轄聯繫因素較多，且與北檢偵辦中之中信金股票遭異常放空交易之案件有關連性，遂由北檢為後續處置，並接續對楊肇忠、鄧福鈞聲請羈押及後續偵查。

本案羈押期間，承辦檢察官積極偵辦，使楊肇忠自白部分犯罪事實，更確認其二人互傳Line訊息內容，除羈押前承認之「不要碰IC設計」外，並查明雙方如何透過Line訊息傳遞確認「不要碰IC設計」係指「不要碰群聯」之意思，鄧福鈞因而放空群聯公司股票。

檢方函請臺灣證券交易所清查楊肇忠過往股票交易紀錄，查悉其於執行中信金控專案搜索現場，先以融券賣出、再融資買進之當沖交易長虹建設股票及元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金等不法行為，涉犯內線交易及違反貪污治罪條例，依法提起公訴。

高院審酌，楊肇忠擔任查緝犯罪的調查官，竟利用其基於職業關係而取得之偵查秘密，在執行搜索勤務時，先後為圖個人私利進行內線交易，有辱國家所授官箴清譽，並忝受國家俸祿，足使人民喪失對於國家公務機關公正執法之信賴，考量其犯罪所得僅1222元，判處1年6月徒刑；鄧福鈞判處1年8月徒刑。

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