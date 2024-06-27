民調／「台灣人認同」達76.8%　「雙重認同」自認台灣+中國人跌破一成

▲台灣民意基金會國族認同民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（27日）早上發表「台灣人最新的民族認同」即時民調。調查結果發現：76.8%自認為自己是台灣人、6.6%自認為自己是中國人、9.5%自認為自己既是台灣人也是中國人、5.2%沒意見、1.8%不知道、拒答。相較1月調查，台灣人認同略微上揚0.8個百分點，雙重認同者（既是台灣人也是中國人）下滑2.1個百分點，中國人認同下滑0.6個百分點。

對於民調結果，台灣民意基金會分析，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有七成七自認為自己是台灣人，不到一成自認「既是台灣人也是中國人」，6.6%自認為自己是中國人。這項發現傳達了一個清楚地訊息，那就是，在台灣，台灣人認同，有別於中國人認同，是一種「統攝性的（overarching）單一民族認同」。

與最近一次調查相比，也就是2024年1月，可以發現台灣人民族認同模式沒有基本的變化，整體而言相當穩定。具體地講，台灣人認同略微上揚0.8個百分點，雙重認同者（既是台灣人也是中國人）下滑2.1個百分點，中國人認同下滑0.6個百分點。台灣民意基金會認為，這些微幅波動，或許與輝達創辦人黃仁勳來台帶動的「仁來瘋」（Jensanity）不無關係。

台灣民意基金會說明，在二十歲以上台灣人中，58%有強烈台灣認同，18.8%有輕度台灣認同，9.5%有雙重認同，3.7%有輕度中國認同，2.9%有強烈中國認同。換句話說，在今日台灣，有五成八的人有強烈台灣認同，但有強烈中國認同的人不到百分之三，形成強烈的對比。

若與年齡層交叉分析，每一個年齡層都呈現一面倒的台灣認同凌駕中國認同的現象，而且年紀越輕，台灣認同比例越高。具體數字如下：20-24 歲，86.3%台灣人，4.6%有雙重認同，2%中國人；25-34 歲，89%台灣人，2.5%有雙重認同，3.7%中國人；35-44 歲，79.4%台灣人，9.6%有雙重認同，2.6%中國人；45-54 歲，69.2%台灣人，12.5%有雙重認同，9.4%中國人；55-64 歲，70.3%台灣人，15.2%有雙重認同，9.3%中國人；65 歲及以上，74.8%台灣人，8.9%有雙重認同，8.8%中國人。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

