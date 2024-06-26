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大陸 大陸焦點 特派現場

金燦榮坦言武統台灣不容易　要做好「非和平統一」四大準備　

▲人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸局勢緊繃，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮近日發表文章稱，「非和平統一」的現實可能性更大，因此大陸要提前做好相關準備，除了軍武外，還有經濟、國內政治及國際理解共四大層面。

金燦榮近日在《觀察者網》發表題為《談談非和平統一，我們要做好哪些準備？》的文章，內容提到，儘管中國大陸一直把和平統一視作優先選項，但非和平統一的現實可能性更大，因此要提前做好非和平統一的準備。

金燦榮具體闡述道，關鍵中的關鍵在於軍力準備，早前進行的「聯合利劍－2024A」演習有個特點為冷啓動，即沒事先宣佈，一宣佈部隊已經到附近了，且覆蓋範圍更廣、距離台島更近、兵力規模更大、實戰意味更濃，「現實來看，東部戰區現在拿出來的這些手段，已經夠用了。」

▲解放軍「聯合利劍-2024A」軍演區域示意圖。（圖／翻攝央視）

▲解放軍「聯合利劍-2024A」軍演區域示意圖。（圖／翻攝央視）

金燦榮也直言，戰爭中由海向陸的登陸戰是最難打的，而台灣本身的防禦體系是很好的，因此有軍事專家認為其甚至是超過以色列的，再加上美國及其盟友的全面干預，「不得不承認，武力解放台灣不是一件容易的事兒。」

金燦榮補充說，相信解放軍肯定還有很多手段未展示出來，他們正為此加緊努力，儘管軍事現代化正向前推進，但畢竟多年沒打過實戰了，因此這方面也要做好準備。

除軍事外，金燦榮指出，第二重要的是經濟準備，現在大陸經濟脆弱且缺乏經濟戰略自主性，譬如石油對外依賴度是73%；作為世界第一大糧食進口國，2023年進口糧食1.69億噸；缺乏市場，還要依賴國際市場尤其是美國市場等。

金燦榮坦言，政治上也需要統一，「目前國內對於是否採取非和平手段統一這一選項，態度還不是完全統一的。」

國際方面，金燦榮指出，大陸要盡力爭取到國際社會的理解，很多國家是完全支持「一個中國」原則的，「對於這點，我們還需要進一步做實。」

金燦榮最後總結成，雖然大陸已下定決心要統一，但是優先選項還是和平統一，然而現實是和平統一的希望越來越渺茫，因此有必要提前做好非和平統一的準備，其中既包括軍事、經濟，也包括國內政治及國際理解，這些都需要認真地做工作。

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