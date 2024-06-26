3台灣人在柬埔寨販毒恐終身監禁　法官下令押往監獄

▲柬埔寨破獲毒品案，嫌犯包括3名台灣人。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨警方本周宣布破獲重大毒品案，逮捕5名涉案嫌犯，其中包括3名台灣人，若販毒、洗錢罪的罪名成立，將面臨終身監禁。25日下午，金邊初級調查法官已下令把5名嫌犯押往監獄羈押。

柬中時報、FRESH NEWS報導，柬埔寨這波偵破的毒品集團以台灣人為首，在金邊及多個省份活躍，警方逮捕3名台灣人、1名中國大陸人及1名日本人，繳獲145公斤毒品，其中多為K他命，並找到部分洗錢相關證據。金邊市初級法院檢察院援引多項法律，以販賣、藏有、運輸、使用毒品罪、洗錢罪等罪名對這5人採取法律行動。

▲柬埔寨繳獲145公斤毒品，其中多為K他命。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

5名被告分別為來自中國大陸的FAN YUAN KUEI（26歲）；3人來自台灣，分別是ANG CHENG JUN（20歲）、HSU CHENG HAO（32歲）和HUANG HEIAN（35歲）。另一名被告為72歲日本籍男子NOMORA SOKICHI。

金邊市警察局局長尊那林上將表示，警方是在16日晚間在金邊市水淨華區展開行動逮人，先抓到一名26歲的中國大陸人，並在現場繳獲3公斤氯胺酮毒品，接著17日下午在水淨華區另處地點再次行動，逮捕另外4名嫌犯，包括3名台灣人和1名日本人。隨後柬埔寨警方經深入調查在其他3個不同地點搜查，再繳獲142公斤氯胺酮。