外國人買地瓜球「一動作」被制止！台人看完爆共鳴：根本違法

▲有民眾帶外國朋友逛夜市，豈料對方買了地瓜球以後，竟將塑膠袋的開口綁起來。（示意圖／記者謝盛帆攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣夜市有許多特色美食，有些如果不盡速享用，恐怕吃不到原有的風味。近日一名女子帶著外國友人買地瓜球，沒想到對方一拿到手，竟直接將塑膠袋綁起來，嚇得她立刻搖頭制止，更是直言這項行為「差點違法」，逗趣的經驗曝光，立即引發大量共鳴。

這名女子在Threads上分享，近日她帶著外國友人來逛夜市，期間購買了地瓜球，沒想到外國友人拿到地瓜球以後，沒有趁熱開吃，而是直接把外面的塑膠袋綁起來，嚇得她立即出手制止，「悶爛的地瓜球乾欸浩勾（孝孤，台語『進食』的粗俗說法）」，所幸立即制止了這項「差點違法」的行為。

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此外，女子還想到，先前與朋友到南投某餐廳用餐時，點了一道拔絲地瓜，店員上菜後強調「要趕快攪拌吃掉，不然硬掉」，不過他們仍舊在聊天。店員發現女子一行人沒有動手的意思，又氣沖沖地跑過來，重複說了一次，並且主動幫忙攪拌、分給眾人，可見台灣人「真的不能接受食物不在最佳狀態」。

貼文曝光後，立即引起大量台人共鳴，不少網友對此流言，「買鹽酥雞回家，絕對是整路紅燈都要偷吃」、「破壞食物美味是違法行為，望週知」、「台灣人對食物的堅持，跟義大利人不相上下」、「在美國排老半天才排到的鼎泰X，看到外國人直接拿叉子戳爆小籠包，真的當場中風。」