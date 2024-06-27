　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

街友被趕暴怒出拳，摩鐵經理「下巴遭重擊」直挺挺倒地慘死

記者趙蔡州／綜合報導

美國奧克拉荷馬一名59歲經理22日深夜為了驅趕在汽車旅館停車場逗留的街友，在停車場內與一名街友發生激烈口角衝突，不料下一秒對方突然出拳攻擊他的臉部，導致他當場倒地昏迷，被送醫後在隔天（23日）晚間傷重不治，殺人的街友目前已經被逮捕。

根據India Today報導，59歲米斯特里是奧克拉荷馬州一間汽車旅館的經理，他22日深夜10點多發現一名41歲街友路易斯（Richard Lewis）在旅館停車場逗留，於是走上前要求對方立刻離開，他的要求讓路易斯非常不滿，雙方在停車場爆發激烈口角。

▲街友被趕「一拳殺人」　旅館經理挨右勾拳倒地再也沒醒。（圖／翻攝自X）

▲街友被驅離暴怒出拳，摩鐵經理「下巴吃勾拳」當場昏迷。（圖／翻攝自X）

雙方爭吵過程中，路易斯突然朝米斯特里的下巴快速揮了一拳，被打中米斯特里當場失去意識，人直挺挺的往後重重摔在地面上，路易斯看著躺在地板上一動也不動米斯特里，完全沒有要上前關心的意思，只是收拾著自己的東西並一臉怒氣匆匆的離開現場，

米斯特里被送到醫院時完全沒有意識，對於外界刺激也沒有任何反應，經醫生急救後仍於23日晚間7點多傷重不治。警方事後在當地一間酒館逮捕路易斯，指控路易斯涉嫌加重傷害罪，在米斯特里被醫院宣告死亡後，罪名已經升級為二級謀殺罪，路易斯訊後被關押在當地一間監獄等候審判。

ET快訊
38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」傘戴在頭上掃地
台女遭帛琉海關「檢查私密處」大哭　外交部回應了
台灣職籃2聯盟11隊確定合併！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

街友被趕暴怒出拳，摩鐵經理「下巴遭重擊」直挺挺倒地慘死

路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視　莫迪政府下令詳查

台灣博愛座吵不完　新加坡長者：學生讀書很累，他們才需要座位休息

您的外送員正在戰鬥　他深夜「送餐遇搶劫」秒掏開山刀砍退2歹徒

菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

全日空波音737突發「機艙氣壓異常」　造成11人身體不適

普丁才訪問河內！習近平會見越南總理　再談中越命運共同體

「5類人」難存退休金！專家警告：恐後悔莫及

韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

地震！正妹師嚇喊想戴安全帽　要學生讓她先跑拗「我最冷靜」

街友被趕暴怒出拳，摩鐵經理「下巴遭重擊」直挺挺倒地慘死

路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視　莫迪政府下令詳查

台灣博愛座吵不完　新加坡長者：學生讀書很累，他們才需要座位休息

您的外送員正在戰鬥　他深夜「送餐遇搶劫」秒掏開山刀砍退2歹徒

菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

全日空波音737突發「機艙氣壓異常」　造成11人身體不適

普丁才訪問河內！習近平會見越南總理　再談中越命運共同體

「5類人」難存退休金！專家警告：恐後悔莫及

韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象

街友被趕暴怒出拳，摩鐵經理「下巴遭重擊」直挺挺倒地慘死

路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視　莫迪政府下令詳查

省下珍奶錢！30歲男「定期定額」買彩券　抱1.16億大樂透頭獎回家

台灣博愛座吵不完　新加坡長者：學生讀書很累，他們才需要座位休息

傳屏東蓋先進封裝廠　台積電：目前無具體計畫

賓士小型電動貨車「推出長軸車型」！空間加大還有7人座配置

中國派人盯梢台灣節目？劉寶傑「氣到自掌嘴」嗆民進黨：少在那影射

您的外送員正在戰鬥　他深夜「送餐遇搶劫」秒掏開山刀砍退2歹徒

國二愛女突精神異常！爸爸上網看影片　才知她遭「關廁所痛毆」

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

韓YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

巨蛇處男產子生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆

22歲正妹「替友作保」被逼下海！一天賣淫10次

5類人恐工作到老死　專家曝關鍵原因

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

臨終前聽力最慢消失？　護理師曝3現象

台海戰爭　菲將准美用菲基地護台

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

全日空波音737突發「機艙氣壓異常」

韓媒醋勁大發？調查黃仁勳「最愛員工」母校

蒲亭訪問河內後 習近平會見越南總理

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

更多熱門

相關新聞

怨好兄弟毀家！嘉義男殺人前留訣別書：聽我的悲鳴

怨好兄弟毀家！嘉義男殺人前留訣別書：聽我的悲鳴

嘉義市一名陳姓男子(44歲)懷疑前妻與好友邱男(42歲)有染，因此今(20日)凌晨3時許自備鋁梯從2樓翻入邱男住家，並持刀將其砍殺，隨後逃往摩鐵舉槍自戕身亡。陳嫌臉書洋洋灑灑寫下對前妻、以及死者邱男的不滿，還稱死者是「覬覦我老婆許久的『好兄弟』」，埋怨邱男「把我用生命辛苦維持的家拆散了」；且陳嫌殺意甚堅，早在11日就留下訣別書，署名要給2個年幼的兒子，「我要你們用心聽我最後用生命發出的悲鳴。」

男闖前妻男友家殺人！他兒以為遭小偷想拚命也遭砍

男闖前妻男友家殺人！他兒以為遭小偷想拚命也遭砍

女下屬狂戰人夫28回合！正宮回家目擊「赤裸畫面」崩潰

女下屬狂戰人夫28回合！正宮回家目擊「赤裸畫面」崩潰

通緝阿北生日當天被帶去歸案！主動要跟警合照

通緝阿北生日當天被帶去歸案！主動要跟警合照

甜心爹偷拍踢鐵板　正妹拆記憶卡怒報警

甜心爹偷拍踢鐵板　正妹拆記憶卡怒報警

關鍵字：

街友摩鐵

讀者迴響

熱門新聞

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

韓YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

黃大謙認愛「不穩定某人會生氣」

捨兄弟正式合約　林逸翔重新選秀

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

巨蛇處男產子生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆

中國愛迪達員工爆料高層貪腐！調查結果曝

許維恩試管又失敗「卵子全用完」暫停拼二胎

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

烤肉店蟑螂亂竄　客：發生好幾次

更多

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面