街友被趕暴怒出拳，摩鐵經理「下巴遭重擊」直挺挺倒地慘死

Indian-American motel manager Hemant Mistry punched to death by man who was asked to leave the premises in Oklahoma. Attacker arrested. Incident caught on camera: pic.twitter.com/pWbuC0ZvZL — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 26, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

美國奧克拉荷馬一名59歲經理22日深夜為了驅趕在汽車旅館停車場逗留的街友，在停車場內與一名街友發生激烈口角衝突，不料下一秒對方突然出拳攻擊他的臉部，導致他當場倒地昏迷，被送醫後在隔天（23日）晚間傷重不治，殺人的街友目前已經被逮捕。

根據India Today報導，59歲米斯特里是奧克拉荷馬州一間汽車旅館的經理，他22日深夜10點多發現一名41歲街友路易斯（Richard Lewis）在旅館停車場逗留，於是走上前要求對方立刻離開，他的要求讓路易斯非常不滿，雙方在停車場爆發激烈口角。

▲街友被驅離暴怒出拳，摩鐵經理「下巴吃勾拳」當場昏迷。（圖／翻攝自X）

雙方爭吵過程中，路易斯突然朝米斯特里的下巴快速揮了一拳，被打中米斯特里當場失去意識，人直挺挺的往後重重摔在地面上，路易斯看著躺在地板上一動也不動米斯特里，完全沒有要上前關心的意思，只是收拾著自己的東西並一臉怒氣匆匆的離開現場，

米斯特里被送到醫院時完全沒有意識，對於外界刺激也沒有任何反應，經醫生急救後仍於23日晚間7點多傷重不治。警方事後在當地一間酒館逮捕路易斯，指控路易斯涉嫌加重傷害罪，在米斯特里被醫院宣告死亡後，罪名已經升級為二級謀殺罪，路易斯訊後被關押在當地一間監獄等候審判。